Hoe dan? Blijkbaar kan je voor de geboorte al weten of je kind links- of rechtshandig is

Naast het feit dat je het geslacht van je ongeboren kindje kan achterhalen, kan je tegenwoordig ook al een echo laten maken om te zien hoe je baby eruit gaat zien. Maar het gaat nog verder. Uit nieuw onderzoek blijkt dat je voor de geboorte óók al kan weten of de linker- of rechterhand dominant is.

Onderzoek

De Universiteit van Padua en de International School for Advanced Studies voerden het onderzoek uit en concludeerden dat in de achttiende week van de zwangerschap al duidelijk is met welke hand het kindje later een pen zal vasthouden. Om hierachter te komen analyseerden de wetenschappers 29 foetussen met een 4D ultrasound scan. Daarmee konden ze de bewegingen van de handen van de baby’s in wording in de baarmoeder bekijken. Negen jaar later bleek dat ze van 89 procent van de foetussen juist hadden voorspeld of het kind links- of rechtshandig zou zijn.

Aandoeningen

Volgens de onderzoekers kunnen de resultaten in de toekomst helpen om depressie, schizofrenie en autismespectrumstoornissen op te sporen. Of je links of rechts bent wordt namelijk bepaald door de dominantie van de ene hersenhelft boven de ander. Of je kans hebt om de aandoeningen te krijgen, heeft hier ook mee te maken.

Bron HLN.be | Beeld Shutterstock