Hoe disciplineer je je kind?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Wat doe je als je kind echt niet wil luisteren, kliert of gewoon vervelend is? Forummer stitch77 probeert vaak als straf dat haar kinderen dan ’s avonds geen tv mogen kijken, maar dit lijkt niet te werken. Wat voor straffen geven de andere VIVA-forummers?

iceteapeach: ‘Toen mijn zoon de basisschool leeftijd had en ik hem moest corrigeren, riep ik hem bij zijn achternaam. Dat hielp prima, nu nog steeds trouwens, hij is nu 16.’

‘Toen mijn zoon de basisschool leeftijd had en ik hem moest corrigeren, riep ik hem bij zijn achternaam. Dat hielp prima, nu nog steeds trouwens, hij is nu 16.’ Hetismogelijk: ‘Ik probeer de sancties zoveel mogelijk te laten aansluiten op de overtreding. Bijvoorbeeld als ze met stiften op te tafel tekenen: voorlopig alleen met potlood tekenen. Dit begrepen ze al heel jong. Mijn dochter tekende als peuter met een balpen op de tafel, ik legde uit dat het moeilijk schoon te maken was (in peutertaal). Vervolgens heb ik haar een kwartier op een stoeltje gezet, zodat ze kon zien hoe ik de tafel boende en dat ik dat niet leuk vond.’

‘Ik probeer de sancties zoveel mogelijk te laten aansluiten op de overtreding. Bijvoorbeeld als ze met stiften op te tafel tekenen: voorlopig alleen met potlood tekenen. Dit begrepen ze al heel jong. Mijn dochter tekende als peuter met een balpen op de tafel, ik legde uit dat het moeilijk schoon te maken was (in peutertaal). Vervolgens heb ik haar een kwartier op een stoeltje gezet, zodat ze kon zien hoe ik de tafel boende en dat ik dat niet leuk vond.’ Mevrouw75: ‘De ”3-2-1 methode” werkt ook verbazingwekkend goed. Ik heb er nog nooit consequenties aan verbonden want bij ”1” is al gedaan wat ik wil. De consequenties die ik noem zijn behoorlijk onschuldig: ”ik tel tot 3 en dan leg ík je in bed/ doe je sokken aan”.’

‘De ”3-2-1 methode” werkt ook verbazingwekkend goed. Ik heb er nog nooit consequenties aan verbonden want bij ”1” is al gedaan wat ik wil. De consequenties die ik noem zijn behoorlijk onschuldig: ”ik tel tot 3 en dan leg ík je in bed/ doe je sokken aan”.’ attribuutje: ‘”Niet dreigen maar doen” zei mijn moeder altijd, die had een mooi verhaal over haar zwager. Die had de kinderen (hij heeft 3 meiden) verteld dat ”als ze nu niet ophielden met klieren ze naar het politiebureau moesten om in de cel af te koelen”. De meiden gingen door en jawel hoor, hij naar het politiebureau, de agenten hadden gelukkig begrip voor zijn “straf” en de meiden hebben daadwerkelijk even in de cel gezeten.’

‘”Niet dreigen maar doen” zei mijn moeder altijd, die had een mooi verhaal over haar zwager. Die had de kinderen (hij heeft 3 meiden) verteld dat ”als ze nu niet ophielden met klieren ze naar het politiebureau moesten om in de cel af te koelen”. De meiden gingen door en jawel hoor, hij naar het politiebureau, de agenten hadden gelukkig begrip voor zijn “straf” en de meiden hebben daadwerkelijk even in de cel gezeten.’ rozegeranium: ‘Ik zet onze pittige dochter achter de deur van de studeerkamer. Dit doe ik alleen als ze onredelijk hard gilt, of dingen doet die echt niet mogen. Dan hebben we al gewaarschuwd en uitgelegd waarom iets niet mag. Na een paar minuten vragen we of ze klaar is met huilen/gillen. ”Ja” betekent dat ze terug mag komen, tenzij ze weer gaat gillen zodra de deur open gaat. Voor haar is het juist de “straf” om niet bij ons in de kamer te zijn. Tot nu toe werkt het erg goed. Ze is 22 maanden nu. Ik zou willen dat ik er een had die met het uitspreken van de achternaam luisterde….’

‘Ik zet onze pittige dochter achter de deur van de studeerkamer. Dit doe ik alleen als ze onredelijk hard gilt, of dingen doet die echt niet mogen. Dan hebben we al gewaarschuwd en uitgelegd waarom iets niet mag. Na een paar minuten vragen we of ze klaar is met huilen/gillen. ”Ja” betekent dat ze terug mag komen, tenzij ze weer gaat gillen zodra de deur open gaat. Voor haar is het juist de “straf” om niet bij ons in de kamer te zijn. Tot nu toe werkt het erg goed. Ze is 22 maanden nu. Ik zou willen dat ik er een had die met het uitspreken van de achternaam luisterde….’ SOOF: ‘Als ik een kind zie met een driftbui zie ik vooral een hoop frustratie. Meestal voelt een kind zich niet gehoord/gezien en onbegrepen. Mijn dochter heeft het af en toe en ik kan de oorzaak meestal wel begrijpen. Het komt hier dus gelukkig steeds minder voor. Het gaat om de situatie voor zijn, want als een kind eenmaal in zo’n driftbui terecht komt is het al te laat. Wat hier helpt is alles benoemen en zeggen wat er gaat gebeuren. Regelmaat inbouwen en consequent zijn. Maar niet overal een strijd van maken. Pick your battles. Emoties benoemen. En er voor haar zijn als ze me nodig heeft, rustig blijven i.p.v. boos worden of zelf ongeduldig reageren. Dat verergert alleen maar.’

‘Als ik een kind zie met een driftbui zie ik vooral een hoop frustratie. Meestal voelt een kind zich niet gehoord/gezien en onbegrepen. Mijn dochter heeft het af en toe en ik kan de oorzaak meestal wel begrijpen. Het komt hier dus gelukkig steeds minder voor. Het gaat om de situatie voor zijn, want als een kind eenmaal in zo’n driftbui terecht komt is het al te laat. Wat hier helpt is alles benoemen en zeggen wat er gaat gebeuren. Regelmaat inbouwen en consequent zijn. Maar niet overal een strijd van maken. Pick your battles. Emoties benoemen. En er voor haar zijn als ze me nodig heeft, rustig blijven i.p.v. boos worden of zelf ongeduldig reageren. Dat verergert alleen maar.’ Het-groepje: ‘Het is belangrijk om direct in te grijpen en dingen voor te zijn, maar ook om leuk gedrag te benoem en te belonen. Zoals ”Ik zag net dat je niet zo’n zin had en toch opruimde, fijn was dat. Kijk hoe netjes het nu is en oma komt straks, kunnen we haar ontvangen in een nette kamer”. En dan eventueel het kind op de grond leggen en even stoeien onder het mom van ”nu jou nog even opruimen, wat lig je daar toch raar”. Of wat anders geks of leuks. Verder op een rustig moment afspraken maken: ”We praten hier niet op zo’n schreeuwtoon tegen elkaar en we schelden elkaar hier niet uit”. ”Mama is geen schreeuwpaal (zelf verzonnen woord) en krijgt er oorpijn van”.’

