Hoe kun je het beste wandelen met drie kids? 8x jullie tips

Elke week geven we je een kijkje in een populaire topic op het VIVA-forum. Deze week: Hoe kun je het best drie kinderen te voet vervoeren?

Het brengen en ophalen van en naar de opvang en school kan nog best een uitdaging zijn met drie kleine kinderen. VIVA-forummer FroggyP verwacht binnenkort haar derde kindje en vraagt zich hoe ze straks het beste met haar baby en twee kinderen van 2 en 4,5 kan wandelen. Ze vraagt advies bij haar mede-forummers. Hier lees je hun beste tips:

3thee : ‘Ik had mijn jongste aan een tuigje. Dat trok pas strak als hij de verkeerde kant dreigde op te gaan of over dreigde te steken als dat nog niet mocht.’

: ‘Ik had mijn jongste aan een tuigje. Dat trok pas strak als hij de verkeerde kant dreigde op te gaan of over dreigde te steken als dat nog niet mocht.’ Em1985 : ‘Kleuter wandelt, peuter staat op het meerijdplankje en baby in de wagen. Een enkele keer baby in draagdoek en peuter op papa’s nek. Kleuter en peuter staan ook graag samen op het plankje. Dat is proppen, maar ze vinden het gezellig.’

: ‘Kleuter wandelt, peuter staat op het meerijdplankje en baby in de wagen. Een enkele keer baby in draagdoek en peuter op papa’s nek. Kleuter en peuter staan ook graag samen op het plankje. Dat is proppen, maar ze vinden het gezellig.’ Pandax : ‘Je kunt ze allemaal in een bolderkar zetten, jongste in een maxicosi, of misschien de kinderwagenbak. Ik weet alleen niet of dat niet teveel schudt voor de baby.’

: ‘Je kunt ze allemaal in een bolderkar zetten, jongste in een maxicosi, of misschien de kinderwagenbak. Ik weet alleen niet of dat niet teveel schudt voor de baby.’ Nijntje* : ‘Met een meerijdplankje heb ik vroeger wel gedaan, toen mijn baby 0 was en zoon 19 maanden. Werkte oke maar is wel ietsje zwaarder. Dus heuvels op is dan wel pittig. Binnen school lijkt het me vooral onhandig. Ik kom er met de gewone wandelwagen al amper door.’

: ‘Met een meerijdplankje heb ik vroeger wel gedaan, toen mijn baby 0 was en zoon 19 maanden. Werkte oke maar is wel ietsje zwaarder. Dus heuvels op is dan wel pittig. Binnen school lijkt het me vooral onhandig. Ik kom er met de gewone wandelwagen al amper door.’ poldervrouw : ‘Ik had bij nummer 2 en 3 een duo wagen (achter elkaar, achterste deel was lig deel waar baby lag en voorin kon peuter zitten) Ding was van Graco. Ideaal.’

: ‘Ik had bij nummer 2 en 3 een duo wagen (achter elkaar, achterste deel was lig deel waar baby lag en voorin kon peuter zitten) Ding was van Graco. Ideaal.’ Procne : ‘Meerijdplankje was hier een grote miskoop. Het loopt minder prettig met zo’n plankje (je moet wijdbeens lopen, anders schop je er tegenaan) en mijn peuter vertikt het om er langer dan 3 minuten op te blijven staan. Wij hebben een bakfiets (gazelle cabby) gekocht om de kinderen te vervoeren. De jongste kan er ook in in de maxi cosi. Bevalt erg goed!’

: ‘Meerijdplankje was hier een grote miskoop. Het loopt minder prettig met zo’n plankje (je moet wijdbeens lopen, anders schop je er tegenaan) en mijn peuter vertikt het om er langer dan 3 minuten op te blijven staan. Wij hebben een bakfiets (gazelle cabby) gekocht om de kinderen te vervoeren. De jongste kan er ook in in de maxi cosi. Bevalt erg goed!’ mdh : ‘Ik zou vooruit denken: hoe ga ik ze over 1/2/3/4 jaar vervoeren? Ik heb een meerijdplankje van Bugaboo gehad, prima ding, stabiel en oudste vond het erg leuk. Ik heb een duo-wagen gehad, van Easywalker. Ook heel handig. Maar uiteindelijk heb je het meest aan een bakfiets, gaat jaren mee, later handig voor vriendjes en vriendinnetjes mee, boodschappen erbij, overkapping als het regent.’

: ‘Ik zou vooruit denken: hoe ga ik ze over 1/2/3/4 jaar vervoeren? Ik heb een meerijdplankje van Bugaboo gehad, prima ding, stabiel en oudste vond het erg leuk. Ik heb een duo-wagen gehad, van Easywalker. Ook heel handig. Maar uiteindelijk heb je het meest aan een bakfiets, gaat jaren mee, later handig voor vriendjes en vriendinnetjes mee, boodschappen erbij, overkapping als het regent.’ nootboek: ‘Als je de ruimte hebt zou ik investeren in een duo wagen, een goede tweedehands. Heb ik ook gedaan toen oudste al 2 was, toch nog bijna 2 jaar gebruikt en toen weer voor t zelfde bedrag doorverkocht. Echt heel veel plezier van gehad, en onder de streep dus geen kosten behalve een keer een nieuwe band. Overigens kon mijn peuter prima lopen, paar km geen enkel probleem, maar niet op mijn tempo. Kan me voorstellen dat je daar zeker ’s morgens geen tijd voor hebt. Beste aankoop ooit was onze thule fietskar, maar die is niet geschikt voor echt jonge baby’s die nog niet kunnen zitten. Kunnen ze dat wel, is het een prima vervanger voor de (duo) kinderwagen. Meerijdplankje had ik voor achter de buggy. Is te doen maar comfortabel is anders, en peuter vond het ook niet leuk. Als je dat doet zou ik in ieder geval een zitje nemen.’

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.