Hoe leuk: In de Wolken Festival is hét evenement voor zwangeren en ouders met een pasgeboren baby

Zweef jij op een roze wolk nu je zwanger bent? Of kan die roze wolk bij jou nog wel wat rozer? Breng dan een bezoekje aan het In de wolken festival van Ouders Van Nu. Tijdens dit evenement vind je alles dat je nodig hebt voor je baby onder één dak.

Tijdens het In de wolken festival, dat plaatsvindt op 4-5-6 oktober in de RAI, komt alles dat zwangeren of kersverse ouders nodig hebben, samen onder één dak. Niet alleen vind je hier antwoord op al je onbeantwoorde vragen over je zwangerschap -op het Adviesplein zijn deskundigen die je kent van Ouders van Nu, de borstvoedingsdeskundige, dermatoloog, sport- of voedingsexpert aanwezig-, ook zijn er meer dan 100 shops en merken aanwezig zodat je alles op één dag kunt inkopen.

Meer dan alleen maar informatie

Naast alle informatie die er op het Adviesplein wordt aangeboden en alle must haves voor je baby die je kunt kopen, is er natuurlijk ook genoeg entertainment om je pas écht met je hoofd in de wolken te brengen. Zo is er de hele dag live muziek, zijn er foodtrucks (met verantwoorde snacks!) en kun je waterfietsen en picknicken.

VIVA Mama stand

Word jij binnenkort mama of ben je dat al? Op de stand van VIVA Mama kun je prachtig op de foto en je eigen tijdschriftencover maken. En… maak je ook nog eens kans om een mooie prijs te winnen! Zien we je daar? Leuk!

Tickets voor In de wolken festival kun je hier bestellen.