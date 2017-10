Twijfel: alleenstaande moeder worden of toch kiezen voor abortus?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Forummer FvP04 heeft een maand geleden samen met haar vriend besloten om voor een kindje te gaan. De eerste twee weken ging alles nog prima, maar daarna kwamen de problemen. Inmiddels wil hij niks meer van de zwangerschap weten en is abortus het enige waar hij nog over spreekt. FvP04 weet niet wat te doen: alleenstaande moeder worden of toch misschien een abortus te overwegen?

Kippenmama : ‘Zijn er mensen in je omgeving alleenstaande moeder? Misschien kun je hen van ervaringen krijgen? Alhoewel die waarschijnlijk zullen zeggen dat je het moet houden. En ik zeg niet dat je het niet moet houden, maar zou zonde zijn als je half geïnformeerd zou zijn en je uiteindelijk spijt hebt van je beslissing. Ik heb een makkelijk kind, ging alleen maar voor de wind sinds de geboorte. Maar toch was ik blij de steun te hebben van mijn man. Heb echt respect voor de vrouwen die het alleen moeten doen, wordt vaak onderschat denk ik. Wat je keuze wordt is helemaal aan jou!’

: ‘Zijn er mensen in je omgeving alleenstaande moeder? Misschien kun je hen van ervaringen krijgen? Alhoewel die waarschijnlijk zullen zeggen dat je het moet houden. En ik zeg niet dat je het niet moet houden, maar zou zonde zijn als je half geïnformeerd zou zijn en je uiteindelijk spijt hebt van je beslissing. Ik heb een makkelijk kind, ging alleen maar voor de wind sinds de geboorte. Maar toch was ik blij de steun te hebben van mijn man. Heb echt respect voor de vrouwen die het alleen moeten doen, wordt vaak onderschat denk ik. Wat je keuze wordt is helemaal aan jou!’ IJskoffie : ‘Ga er maar vanuit dat jullie relatie dit sowieso niet overleeft. Want hoe ga je je vriend vergeven dat je abortus van hem moest plegen?’

: ‘Ga er maar vanuit dat jullie relatie dit sowieso niet overleeft. Want hoe ga je je vriend vergeven dat je abortus van hem moest plegen?’ MonicaG : ‘Maak de keuze zonder rekening te houden met je vriend. Worst case maar helaas niet onrealistisch scenario is dat jij tegen je gevoel in abortus doet en je relatie alsnog op de klippen loopt. Wil je dat risico lopen?’

: ‘Maak de keuze zonder rekening te houden met je vriend. Worst case maar helaas niet onrealistisch scenario is dat jij tegen je gevoel in abortus doet en je relatie alsnog op de klippen loopt. Wil je dat risico lopen?’ Yajes : ‘Je relatie is al niets meer waard dus ik zou nu alleen aan mezelf en mijn zwangerschap denken. Ik ben een bewust alleenstaande moeder en ik vind het niet zwaarder dan de moeders die het samen met een partner doen. Maar ik heb van tevoren alle voors en tegens naast elkaar gelegd en zo een goede keuze kunnen maken. Jij staat nu voor het blok, vol met hormonen, wel of niet je zwangerschap laten afbreken. Daar komt veel meer gevoel bij kijken. Bijna onmogelijk om een rationeel beslissing te maken.’

: ‘Je relatie is al niets meer waard dus ik zou nu alleen aan mezelf en mijn zwangerschap denken. Ik ben een bewust alleenstaande moeder en ik vind het niet zwaarder dan de moeders die het samen met een partner doen. Maar ik heb van tevoren alle voors en tegens naast elkaar gelegd en zo een goede keuze kunnen maken. Jij staat nu voor het blok, vol met hormonen, wel of niet je zwangerschap laten afbreken. Daar komt veel meer gevoel bij kijken. Bijna onmogelijk om een rationeel beslissing te maken.’ Nelladella1: ‘Ik zat ooit in ongeveer dezelfde situatie, alleen was ons kind niet gepland. Ik koos dus voor alleenstaande moeder worden (had wel veel steun van m’n ouders), maar uiteindelijk heeft onze relatie het toch gered en hebben we daarna (na ruim vijf jaar) nog een kind gekregen.’

Lees ook:

Zwanger worden op je 24e: ‘Was het een ongelukje?’

Gênante kinderopmerkingen: ‘Mam, verkopen ze hier ook dat bier wat ik altijd drink?’

Hoe disciplineer je je kind?

Temperamentvolle kinderen: ‘Mijn zoon luistert niet en mijn dochter is een diva’

Een tijdelijke break: ‘Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik hun papa niet meer lief vind?’

Huilen tijdens zwangerschap: ‘Ik moet soms huilen om het feit dat ik nog niet bevallen ben’

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar € 9,95 of 8 nummers voor € 19,95.

Beeld Sanoma Beeldbank