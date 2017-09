Een tijdelijke break: ‘Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik hun papa niet meer lief vind?’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Soms is het niet meant to be. Forummer Scheidenofblijven weet daar alles van. Nadat haar man voor de zoveelste keer is vreemdgegaan, heeft ze hem de deur gewezen. Maar ze wil nog niet definitief bij hem weg. Na drie maanden wil ze pas een beslissing nemen. Hoe vertelt ze haar jonge kinderen (5 en 3) over deze ‘tijdelijke’ break?

Bretnay: ‘Je moet nu een keuze maken: blijven of weggaan, en niet drie maanden je man aan een lijntje houden. Je zegt dat hij vaker met anderen heeft gezoend, dus ik zou gewoon voor mezelf kiezen. Je kunt het je kinderen niet aandoen om eerst bij papa weg te gaan en dan beslissen van ‘oeps, toch maar niet’! Dit is enorm onduidelijk en verwarrend voor ze.’

Jane Doe: 'Ik denk dat ik zou zeggen dat jullie elkaar niet zo lief vinden en dat papa even ergens anders woont. Maar dat jullie allebei de kinderen wel heel lief vinden.'

turquasi: 'Hij heeft nu meerdere keren gezoend met een ander. En uit je andere topics valt op te maken dat hij ook niet echt betrokken is met je kids. Dumpen dus die slappe sukkel, of spreek een open relatie af, want trouw zijn is zijn ding niet.'

gsleutel: ' Mijn ouders hebben er uiteindelijk tien jaar over gedaan om te scheiden. Ik vond het juist als kind verschrikkelijk dat ze nog steeds samen in een huis woonden. Ik had liever gehad dat ze eerder waren gaan scheiden. Dus vanuit mijn eigen ervaring: blijf niet aanrommelen, dat voelt voor kinderen erg onveilig.'

mamajobsa: ' Ik geloof ook niet in tijdelijke breaks. Ga dan in therapie. Meestal piesen mannen niet zomaar buiten het potje, dus er zal ook iets aan jou liggen. Zoek dat uit.'

sugarmiss: 'Wat denk je dat je man gaat doen in die drie maanden dat hij van jou ergens anders moet wonen? Die gaat gewoon door met het zoenen van andere vrouwen! Jij wil het immers niet meer. En hij zal heus wel een stapje verder gaan dan zoenen. Als je hem nu niet meer wil dan wil je hem dan zeker niet meer. Dus beter hak je gelijk de knoop door en ga je scheiden. Tenzij je nog hoop hebt dat het goed komt. Een tijdelijke break is dan niet de oplossing. Dan kan je beter in relatie therapie gaan.'

Beeld Shutterstock