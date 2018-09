Hoe vrouwen vinden dat hun seksleven is veranderd na de komst van kinderen

Dat je oude leventje flink op de schop moet vanaf het moment dat er een kleintje door het huis kruipt, moge duidelijk zijn. Planning, nachtritme, vrije tijd: het is allemaal niet meer wat het ooit was. Ook is de kans groot dat je seksleven eraan moet geloven, zo blijkt uit recent onderzoek. In veel gevallen niet in positieve zin…

Vijfenveertig procent van de vrouwen vindt dat de seks met haar partner slechter is geworden sinds er kinderen in het spel zijn. Dat blijkt uit een enquête van Kek Mama waaraan 1250 moeders (met kinderen tussen de 0 en 12 jaar) meewerkten. Slechts 14 procent vindt dat de seks er sinds de komst van de kinderen op vooruit is gegaan.

Agenda’s erbij

Dat er niet meer te pas en te onpas gesekst kan worden op de keukentafel, spreekt voor zich. Maar betekent dit definitief het einde van de spontane sekssessies? Het overgrote merendeel zegt van niet. Maar liefst 77 procent plant nooit vooraf in wanneer zij en haar partner van bil gaan. Negentien procent geeft aan dit soms te doen. Slechts 4 procent plant de seks altijd in.

Bye bye, romantiek

Geile whatsappjes, sexy muziek, spannende lingerie… we weten allemaal hoe het eraan toe kan gaan in het begin van een relatie. Maar wat is dáár eigenlijk nog van over als er kinderen in het spel zijn? Weinig, kunnen we concluderen uit de onderzoeksresultaten. Eenenzestig procent van de vrouwen zegt dat dit soort spannende praktijken er helemaal bij ingeschoten is. Bij 33 procent komt het er nog een enkele keer van. Slechts 1 procent doet het nog ‘erg vaak’.

Waardering

Gelukkig blijkt het met de kwaliteit van de seks nog wel goed te zitten. Zo geeft 42 procent van de vrouwen haar seksleven een acht of hoger. Eenendertig procent vindt het een zeven waard en 14 procent geeft haar vrijpartijen een zesje. Vijf procent van de moeders geeft de seks een twee of minder.

Relatie

Los van de seks veranderen relaties an sich ook zodra er kinderen in het spel zijn. Helaas niet altijd op de goeie manier: maar liefst 40 procent van de vrouwen geeft aan dat haar relatie sinds de komst van het nageslacht is verslechterd. In 33 procent van de gevallen is de band met de partner hetzelfde gebleven en 27 procent zegt dat de relatie is verbeterd.

Gelukkig maakt het gezelschap van die kleintjes in huis veel goed. Toch?