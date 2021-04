Hoera: Marlijn Weerdenburg is bevallen van haar tweede kindje

Babynieuws! Actrice en zangeres Marlijn Weerdenburg (37) is op 23 april bevallen van een zoontje. Samen met haar partner Paul Broers had ze al een kindje: in 2017 beviel ze van zoon Teun.

De presentatrice deelt meteen de prachtige naam van hun kleine mannetje: Sammie Johan Willempje Broers. Marlijn verloor twee weken terug plotseling haar moeder, waardoor leven en dood dichtbij elkaar liggen. Maar, zo wil ze kwijt: ‘Onze harten stromen over van geluk met liefde voor jou, kleine Sammie.’

Muzikaal geboortekaartje

Weerdenburg vervolgt: ‘Begin januari kwam het idee naar boven om, op het moment dat wij ons eigen grootse cadeau zouden krijgen, jullie een soort virtueel muzikaal geboortekaartje te ‘sturen’. Ik schreef met @izalinecalisterofficial een liedje voor onze nog ongeboren baby Sammie en ging in maart de studio.’

Groot verlies

Marlijn laat weten dat daarna haar wereld instortte toen ze haar moeder verloor. ‘Hoe vervreemdend om een liedje als dit, uit te brengen. Van toen alles nog normaal was. En toch doe ik het. Mijn moeder had het zo gewild. Ze was mijn grootste fan en zou willen dat ik mijn zoon zou eren. Dus bij deze mijn single: Sammie. Over het grote wachten met een baby’tje in je buik.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg)

Podcast

In oktober was Marlijn Weerdenburg te gast in de podcast Podnataal, om te praten over de bevalling van haar oudste zoon Teun (3). Aan het eind van de aflevering liet ze weten dat het ‘een heel gezellig leuk kind is’, om vervolgens te onthullen dat zij en haar vriend Paul gezinsuitbreiding verwachten. ‘Ik ben weer zwanger, van een tweede kindje. Ik vind het heerlijk dat Teun een broertje of een zusje krijgt. Hij wil zelf heel graag een zusje, vertelt hij me steeds.’

Meer genieten

Marlijn keek al erg uit naar de komst van haar tweede, zo zei ze in de podcast. ‘Ik ben benieuwd hoe gaat het zijn die eerste maanden, zou ik er nu meer van kunnen genieten?’ De presentatrice heeft op misselijkheid en vermoeidheid na geen klachten. ‘Dat neem ik er gewoon bij. Er wordt een kindje gemaakt, dat is fantastisch.’

It’s a boy!

In januari maakte Marlijn het geslacht van haar tweede kindje wereldkundig. Dit deed ze door een foto van de echo te delen. ‘Er zwaait hier dus een jongen naar jullie. Nóg een jongen in de huize Weerdenburg/Broers. Ik denk dat ik een elftal ga beginnen.’

View this post on Instagram A post shared by Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg)

Voetballer

In januari deelde ze een foto van haar babybuik. ‘Die jongen in mijn buik wordt voetballer’, schreef Marlijn erbij. ‘Het kan niet anders. Hij schopt me het liefste om 5 uur ‘s-ochtends wakker, terwijl zijn broer en vader tot een uurtje of 8 in bed liggen te stinken. Verder gaat alles goed hoor 😜.’

View this post on Instagram A post shared by Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg)

