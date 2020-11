Hoera, Teddy alweer 2 jaar: Bibi en Waylon zetten jarige dochter in het zonnetje

De tijd vliegt en de kleine Teddy mag vandaag alweer twee kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren delen zowel Waylon (40) als Bibi (29) een zoet kiekje van hun jarige dochtertje.

Zo plaatst de zanger een gezellig plaatje samen met zijn meisje en laat weten: ‘Lieve Tedje! Vandaag is het feest want vandaag ben je al pas 2 jaar… IK HOU VAN JOU KLEIN AAPJE! Happy birthday to you!! ❤️🍀❤️.’

Bibi Waylon Teddy

Ook Bibi laat de verjaardag van haar kleine spruit niet onopgemerkt voorbijgaan. De vlogster pakt het iets uitgebreider aan dan haar vriendlief: zij deelt wel tien verschillende foto’s van het feestvarken. ‘Lieve Tedje, met jou schijnt het zonnetje altijd, waar jij huppelt maken de wolken geen schijn van kans’, laat zij haar dochtertje weten. ‘En mocht het dan toch regenen, dan komt het door jouw regendans 🌈 #happybirthday #ourlittlesunshine #iloveyou #teddy.‘

Relatie Bibi en Waylon

Bibi en Waylon leerden elkaar in 2017 kennen tijdens de opnames van It takes two, waarna de vonk al gauw oversloeg. Op 24 november 2018 werd hun liefde bekroond met een dochter, genaamd Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie.

Tweede kindje?

Hoewel Breijman dolgelukkig is met haar dochter, is haar grote droom toch wel echt een groot gezin. Toch heeft de brunette daar bewust nog even mee gewacht. “Ik wil eerst nog even van Teddy genieten. We zijn niet bewust met een tweede bezig, want ik zit eindelijk weer lekker in mijn vel”, vertelde ze eerder. “Ik heb een zware zwangerschap gehad, ik ben vijf maanden heel misselijk geweest. Ik zou het heel erg vinden als ik weer zo ziek zou zijn met een jong kind thuis.”

Beeld: Instagram, Peter Smulders