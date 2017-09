Huilen tijdens zwangerschap: ‘Ik moet soms huilen om het feit dat ik nog niet bevallen ben’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Forummer MevrouwTomatensoep is in haar derde trimester van haar zwangerschap en begint dat inmiddels wel te merken. Vanochtend moest ze bijvoorbeeld huilen onder de douche omdat ze die niet op de goede temperatuur kreeg. Ze is benieuwd om welke dingen andere VIVA-forummers moeten huilen tijdens hun zwangerschap.

Enn: ‘ Heb je effe? Bambi, Dombo, die zielige hond met Aziatische naam, kinderen die op welke manier dan ook in de kou stonden, dat thee op was, dat ik mijn teen stootte, dat de kat overgegeven had, dat mijn moeder niet belde….. Gelukkig wist ik ook dat ik echt niet spoorde, dat was echt handig om te beseffen.’

: ‘Haha… Ik moet soms huilen om het feit dat ik nog niet bevallen ben. Nu 39 weken en m’n geduld is helemaal OP. Eerder ook weleens gehuild omdat m’n lasagne was aangebrand.’ Januari2018 : ‘Omdat de supermarkt een vaste prijs had voor de courgettes i.p.v. per gram betalen. Er lag een heel kleintje tussen de grote en ik vond het mega zielig dat die waarschijnlijk als laatste zou blijven liggen omdat niemand voor de prijs van een grote courgette natuurlijk een kleine mee zou nemen. Toen mijn vriend vervolgens zei dat wij hem ook niet gingen kopen (we hadden helemaal geen courgette nodig voor het eten namelijk) barstte ik in huilen uit.’

: ‘Ik moest huilen omdat ik mijn portemonnee was vergeten en daardoor geen snoepjes kon kopen.’ Saga_Röversdotter : ‘Dat een voetballer dit weekend flink geblesseerd raakte.. verder nooit van die arme man gehoord.’

