Zó ziet de kinderkamer van influencer De Huismuts eruit

Wil jij je kinderkamer een oppepper geven, zonder dat het uiteindelijk allemaal nét niet bij elkaar past? Deugniet en Co heeft de handen ineen geslagen met Rachel van Sas – De Huismuts – en lanceert een nieuwe collectie, die een simpele kamer omtovert tot een waar paradijs.

Voor baby’s, peuters en kleuters – en eigenlijk ook voor oudere kinderen, helemaal het einde.

Deugniet en Co werkt met verschillende, kleine bedrijven die bekend staan om de kwaliteit die zij bieden. De focus van de items ligt er vooral op dat alles handgemaakt is! Er is geen sprake van massaproductie, maar alle items worden speciaal voor jou in elkaar geknutseld. Het zijn stuk voor stuk items die gezien mogen worden en niet alleen in de kinderkamer, maar ook daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan de woonkamer, of misschien heb je een speciale speelhoek voor de kinderen? Fleur je je hele inboedel even mee op, dus. De materialen waar de items van deze collectie mee worden gemaakt zijn van linnen en katoen. Prachtige stoffen die in elke kamer een relaxte sfeer creëren.

Deugniet x Rachel

Een grote droom van interieurstylist en oprichtster van De Huismuts Rachel was het ontwerpen van een kinderkamer. “Mijn droom was om een kinderkamer collectie te ontwerpen waarmee je in één klap een dromerig en romantisch kamertje inricht zonder dat je eindeloos hoeft te speuren naar een behang, kleed en accessoires die bij elkaar passen. De bloemen uit het behang en het poppenhuis komen tot leven bij de wandbloemen en de ooievaar lijkt zo uit het behang te zijn gevlogen. Alles past zo mooi bij elkaar zónder dat het saai wordt. Sterker nog, wanneer alles in jouw kamer samenkomt, kom je ogen tekort, dat garandeer ik je. Veel liefs, Rachel “.

Met haar talent en visie voor styling is ze samen met Deugniet rond de tafel gaan zitten. Ze hebben haar krachten voor interieurdesign en Deugniet’s eigenheid en geweldige stoffen gecombineerd. En het resultaat mag er wezen! De nieuwe collectie bevat stoere items en kleuren, maar ook hele zachte tinten. Hierdoor is de collectie deels unisex. Alle items zijn tweezijdig, zo kun je voortaan gemakkelijk van interieur looks veranderen. En heb je in één handomdraai een prachtige kamer voor zowel kind als mama. Dat is nog eens slim denken, hè?

Bron en beeld: Deugniet en Co, De Huismuts