Ieder kind verdient toch een cadeautje op 5 december?

Gaat jouw kind net naar de basisschool? En kan ie niet wachten tot het december is? Sinterklaasliedjes zingen, de schoen zetten, een verlanglijstje maken: de decembermaand zou voor elk kind een feest moeten zijn. Maar voor 1 op de 9 kinderen die in armoede opgroeien is dit niet het geval.

Viva samen met Kinderhulp

Veel kinderen in Nederland leven in armoede. Tijdens feestdagen worden zij extra geconfronteerd met het feit dat er weinig geld is. Want tot groot verdriet komt de Sint hen op 5 december niks brengen, terwijl vriendjes en kinderen uit de buurt allemaal worden verwend.

Niet voor iedereen is het feest

Ook Marijke (38), de moeder van Naud (6) dealt jaarlijks weer met dit probleem. Ze vertelt: ‘Naud zou graag een speelgoedauto willen hebben. Dat wij het minder breed hebben dan zijn klasgenootjes ziet Naud inmiddels heel goed. Dat is confronterend, vooral in de decembermaand als Sinterklaas bij iedereen een zak vol cadeaus komt brengen behalve bij hem. Ik zie nu al op tegen de schooldag na pakjesavond. Als zijn klasgenootjes dan vol trots meenemen wat ze gekregen hebben en Naud geen mooi cadeau kan laten zien. Zes jaar geleden lachte het geluk me toe. Ik was zwanger van Naud en kocht samen met mijn grote liefde Diederik een prachtig huis. Op mijn werk had ik een stap teruggedaan om voor ons kindje te zorgen. Helaas werd Diederik verliefd op een ander. Ons droomhuis werd verkocht en ik stond er plotseling alleen voor met een kind, een parttime baan en een flinke hypotheekschuld. Het is nu elke maand een puzzel: er moet eten op tafel komen en Naud heeft regelmatig nieuwe kleren nodig. De geldzorgen zijn stressvol. Ik heb slapeloze nachten als de wasmachine een raar geluid maakt… Een grote(re) uitgave kan ik me echt niet veroorloven.’

Actie Pepernoot

Gelukkig is voor dit soort gezinnen ‘Actie Pepernoot’ in het leven geroepen. Dit is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp; zij verrast jaarlijks minimaal 50.000 kinderen die in armoede opgroeien tóch met een cadeautje op pakjesavond. Hoe mooi is dat? Vind jij ook dat ieder kind de magie van pakjesavond verdient? Doneer voor een cadeautje en ga naar kinderhulp.nl/pakjesavond



Actie Pepernoot wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij en Bol.com.