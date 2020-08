Influencer Annic verkoopt ‘onzin’ aan vrouwen die zwanger willen worden en ligt volledig onder vuur

Influencer Annic ten Duis en zwangerschapstherapeute Linda Rheinhardt verkopen op hun eigen site ‘mamaworden.nl’ bloedtesten aan vrouwen die zwanger willen worden. Maar Tim Hofman heeft in zijn programma BOOS onderzoek gedaan en sindsdien ligt het platform volledig onder vuur.

Voor 165 euro wordt er op mamaworden.nl een bloedtest verkocht die vrouwen zou vertellen hoe het zit met hun gezondheid en vruchtbaarheid. Zo is in de webshop een zogeheten EMB-bloedtest (Energetisch Morfologische Bloedtest) te krijgen.

De bloedtest

Als uitleg staat er bij de bloedtest geschreven dat het de volgende dingen voor je kan verklaren.

‘Of je:

tekorten hebt in onder andere vitamines en mineralen

of je blokkades hebt

of een disbalans hebt op bepaalde vlakken

ook heeft de gezondheid van je darmen en stress een enorme invloed op je gezondheid en daarmee op je vruchtbaarheid.’

En verder staat in de beschrijving: ‘De hierboven genoemde zaken kunnen er eventueel voor zorgen dat je vruchtbaarheid is verminderd en je daardoor minder snel zwanger kunt worden. Soms merk je hier weinig van, maar je kunt hierdoor lichamelijke- of mentale klachten hebben. Of je nou wel of geen klachten hebt, als de uitslag een tekort, overschot, disbalans of blokkade aangeeft, kan de kans op een gezonde zwangerschap minder groot zijn.’ Maar velen vinden het inmiddels heel onduidelijk en vaag wat er staat geschreven op de site van mamaworden.nl, zo is te zien op social media.

Verkoopt onzin

Tim Hofman heeft er werk van gemaakt in zijn programma en noemt de site ‘totale onzin’. Hij noemt ook het voorbeeld dat op mamaworden.nl staat, dat als je gaat wandelen als het volle maan is, dat je dan eerder zwanger zou kunnen worden. En het voorbeeld dat Annic ook noemt op haar platform: ‘Als je zwanger wilt worden moet je mediteren’. Het lijkt er ook op dat wanneer Annic commentaar ontvangt, zij haar advocaten erop af stuurt.

nieuwe BOOS. over hoe een influencer en een “fertiliteits-expert” onzin (‘van wandelen bij volle maan word je eerder zwanger’) en dure onzin-bloedtests verkopen aan kwetsbare vrouwe die moeilijk zwanger worden. en het is precies zo lelijk als het klinkt.https://t.co/Z332oKchhS pic.twitter.com/DIbpAzG7JG — Tim Hofman (@debroervanroos) August 20, 2020

Kwakzalverij

En er is meer niet helemaal pluis, zo blijkt. De Vereniging tegen Kwakzalverij heeft ook over Annic en Linda geschreven. Op hun site staat vermeld: ‘De test wekt de suggestie dat met een speciale donkerveldmicroscoop uit de vorm van bloeddruppelspetters iemands gezondheid, iemands aandoening en zijn vitamine- en mineralentekorten zijn te achterhalen. Het is een onzintest die resulteert in orthomoleculaire adviezen zoals het slikken van allerlei dure vitamines en mineralen, vaak in hoge doses. We hebben er eerder op deze website over geschreven, tot grote ergernis van ‘influencer’ Ten Duis en haar advocaat, tevens schrijver van intimiderende brieven, Royce de Vries, zoon van Peter R. De website Mamaworden.nl van Rheinhardt en Ten Duis bevat ergerlijke teksten. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft begin augustus een klacht van twee actieve (bestuurs)leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) in behandeling genomen.

De klacht beperkt zich tot twee – van de vele – misleidende en onzinnige claims op de website Mamaworden.nl. Het betreft de bewering dat met de EMB-bloedtest een uitgebreid beeld te krijgen zou zijn van iemands gezondheid. De website zal bovendien de RCC moeten uitleggen waarom de therapeut die de analyse doet van de EMB-test, verloskundige Edwin Wiersma uit Bosch en Duin, op de site ‘orthomoleculair arts’ wordt genoemd terwijl dat een voorbehouden, beschermde titel is. De alternatieve therapeut staat niet als ‘arts’ in het BIG-register.’

Reacties

De reacties op Twitter over het platform mamaworden.nl zijn na de aflevering van BOOS niet mild:

Misbruik maken van vrouwen die zwanger willen worden (en waarbij dat niet zo vlotjes verloopt) is walgelijk. @debroervanroos zocht even uit hoe het nou zit met https://t.co/7Fg56axSqi en hun kwakzalverij. Mooi. Dank Tim en team. #BOOS https://t.co/QKCmDPiKbI — Suzanne Mensen (@Suuz_) August 20, 2020

Grappig noem ik het dat Annic ten Duis paar maanden geleden groots haar project https://t.co/QISbTI1VL8 lanceerde maar na bakken kritiek zeer stilletjes werd en nu zegt dat “haar taak erop zit.” #mamaworden #annic #influencer

Foto over hoe het begon: pic.twitter.com/H1eQEZMoOz — Nanda 🌿 (@Nan79) August 11, 2020

deze draad over Mieke Kuilman 🤯 (ook in dit register: https://t.co/iM8Mpr98gV van influencer Annick Duis. over hoe zij en haar compagnon desinformatie en onzin-tests verkopen aan vrouwen die zwanger proberen te worden. morgen in BOOS. spoiler: loopt niet goed af voor hun zaak.) https://t.co/gqeUHAUFYU — Tim Hofman (@debroervanroos) August 19, 2020

Bekijk hier de aflevering van BOOS terug:

