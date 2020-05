Tóch #instaofficial: Jet van Nieuwkerk deelt eerste zwangerschapspost én verklapt meteen geslacht

Jet van Nieuwkerk (30) maakte vorige week bijna onopvallend wereldkundig in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Een paar dagen later besloot de kookboekenschrijfster het tóch van de daken te schreeuwen en deelde ze een blije foto op Instagram, waarbij ze meteen het geslacht onthulde.

Jet van Nieuwkerk in verwachting

Op het kiekje is te zien hoe de dochter van DWDD-presentator Matthijs poseert met een taart in haar handen. “Hoera, er komt een klein jongetje aan”, staat er op de lekkernij geschreven. “En óf we er zin in hebben!”, laat Jet daarbij nog weten, gevolgd door een blauw hartje.

Felicitaties

Volgers van Jet maken gebruik van deze kans om haar te feliciteren en ook bekend Nederland verzamelt zich onder de post. “Gefeliciteerd lievie! Zo bijzonder. #teamzwanger”, reageert Rens Kroes (33), die in dezelfde week liet weten in verwachting te zijn. Chantal Janzen vult aan: “Zo leuk!!”

Lees ook:

Babynieuws! Jet van Nieuwkerk vertelt (tussen neus en lippen door) in verwachting te zijn van eerste kind

Cravings

Jet maakte afgelopen week haar zwangerschap bekend in een interview met LINDA. Toen er gevraagd werd naar haar favoriete recept, antwoordde de dochter van Matthijs: “Pff, dat vind ik een hele lastige. Maar als ik dan íets moet kiezen, is het denk ik melanzane. Dat is een lasagne zonder pastabladen. Al heb ik door mijn zwangerschap een mega koolhydraten craving. Zeker de eerste drie maanden heb ik pizza, pasta en tosti’s gegeten alsof mijn leven er vanaf hing.” In hetzelfde gesprek vertelde ze zeventien weken zwanger te zijn. Vader van het kindje is Ward van den Bosch, met wie de tv-kok al jaren een relatie heeft.