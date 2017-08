Zwanger worden op je 24e: ‘Was het een ongelukje?’

Elke zondag zetten we een populair topic – voor en door moeders of zwangeren – van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: ben je met 24 te jong om een kind te krijgen? Ook meepraten? Deel je ervaring in het topic of ga naar de pijlers Kinderen of Zwanger.

Lautjje16 zit met een dilemma. Zij (24) en haar vriend (29) wonen vier jaar samen en willen graag een kind, maar hun omgeving is minder enthousiast. Vooral haar moeder is van mening dat ze nog even moeten wachten. Is ze inderdaad te jong of moet het stel er gewoon voor gaan?

daenerys79: ‘Ik vind het zelf ook wel jong. Zelf was ik er pas rond mijn dertigste aan toe. Maar als je zeker weet dat dit het leven is wat je wenst, en er niet voor kiest vanwege je vriend bijvoorbeeld (aangezien hij ‘al’ 29 is) of omdat je denkt dat het van je verwacht wordt omdat het zo ‘hoort’, dan moet je het gewoon doen.’

Selin26: 'Een 'ideale leeftijd' voor het ouderschap bestaat niet, je moet het doen wanneer je er beiden klaar voor bent. En je moet er ook volledig voor willen gaan, want houd er rekening mee dat een kind een hele verantwoordelijkheid is! Ik heb zelf nu spijt dat ik niet eerder ben gestopt met de pil, want intussen zijn we al bijna twee jaar verder en ben ik nog niet zwanger…'

nerdopviva: 'Eigenlijk zou financiële zelfredzaamheid (voor beiden!) net zo vanzelfsprekend moeten zijn als onderdak en een stabiele relatie als je aan kinderen gaat denken. Misschien vind ik dat nog wel belangrijker dan leeftijd.'

wandering_one: 'Ik was 23 jaar toen mijn eerste kind geboren werd, na drie jaar proberen zwanger te worden. Ik had een hele sterke kinderwens, dus verkoos ik kinderen krijgen boven doorstuderen, feesten en carrière maken. Maar hoewel ik het heerlijk vind om moeder te zijn, en ik dol op mijn kinderen ben, vind ik het achteraf toch wel jammer dat ik zo'n haast had. Ik mis de vrijheid soms wel en had liever nog wat langer willen genieten van het alles kunnen doen en laten en niet altijd rekening te hoeven houden met de kinderen. Ook merk ik dat het nu een stuk lastiger is om een studie op te pakken.'

Hetismogelijk: 'Ik was ook 24 toen de eerste kwam. Ook gepland, stabiele relatie. Vooraf hadden we niemand van onze plannen verteld. Wij kregen ook opmerkingen. Nu al? Was het een ongelukje? Had je niet eerst willen reizen of carrière maken? Nu zijn onze kinderen 10 en 8 en krijgen sommige leeftijdsgenoten hun eerste kindje. En nu horen we juist: 'Lekker dat die van jullie al zo groot en zelfstandig zijn. Jullie kunnen wel doorslapen en zijn al uit de luiers'. Als de jongste uit huis gaat, zijn wij waarschijnlijk midden of eind veertig. Dat vind ik juist fijn. Maar in de huidige maatschappij is kinderen krijgen halverwege de twintig jong, terwijl dat voor de huidige generatie opa's en oma's veel normaler was. Ook een voordeel: mijn schoonouders zijn net met pensioen en nog heel fit.'

gelderka: Je moeder gaat hartstikke trots en blij zijn als je zwanger bent. Ze draait om als een blad aan een boom zodra ze beseft dat ze oma wordt van een kleintje. Echt waar.

