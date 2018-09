Dít is hoe je 9 maanden zwanger kunt zijn zonder het te merken

Het klinkt ongeloofwaardig, maar het kan écht gebeuren. Een vrouw kan ineens bevallen van een kindje, zónder dat ze wist dat ze zwanger was. Maar: hoe dan?

Bizar

Eens in de zoveel tijd lees je ergens een verhaal waarin een vrouw vertelt dat ze onverwacht beviel van een baby, terwijl ze niet eens wist dat ze zwanger was. Zoals dat van de Nederlandse Britt, die onlangs in een hotelkamer in Egypte geheel onverwachts alleen beviel van een kindje.

Het kan écht

‘Dat kan niet’, is vaak de eerste gedachte die te binnen schiet bij het lezen van zo’n bericht. Door alle fysieke en mentale veranderingen die een vrouw tijdens haar zwangerschap meemaakt, is het moeilijk te begrijpen dat je dit niet door kunt hebben. Toch is het volgens een gynaecoloog en verloskundige wel degelijk mogelijk.

Kliniek

Joost Bosma, gynaecoloog in de Isala Klinieken in Zwolle, heeft het meerdere keren meegemaakt. In zijn kliniek komt gemiddeld eens in de twee maanden een onverwachte zwangerschap voorbij. Daar zitten ook een paar vrouwen bij die pas ver in hun zwangerschap tot de ontdekking komen dat ze een kindje dragen.

Interpretatie

Natuurlijk hebben deze vrouwen ook zwangerschapsklachten, maar die worden gewoon niet aan de zwangerschap gelinkt, zegt hij. ‘Vrouwen die misselijk waren, dachten iets verkeerds te hebben gegeten,’ legt hij uit aan NOS. ‘En vrouwen die heel moe waren, wijten dat bijvoorbeeld aan te lang feesten ’s nachts. Achteraf had iedereen wel een moment waarop ze zei: wat ik voelde, dat heb ik heel anders geïnterpreteerd.’

Schoppende baby

Meestal is het voor deze vrouwen ook het eerste kindje, waardoor ze de symptomen niet goed herkennen. Je zou denken dat het schoppen van een volgroeide baby wel opgemerkt zou worden, toch kan de draagster deze signalen verkeerd interpreteren. ‘In een ver stadium gaat zwangerschap vaak gepaard met obstipatie,’ legt Bosma uit. ‘De vrouw heeft een opgeblazen gevoel en wijt dan het gerommel in de buik aan darmklachten.’

Menstruatie

Onverwachte bevallingen komen vaak voor bij vrouwen die onregelmatig menstrueren. Dit kan betekenen dat ze de ene maand niet ongesteld zijn en de maand erna opeens twee keer. ‘Hierdoor is het lastig om in te schatten of je zwanger of gewoon even niet ongesteld bent,’ zegt Mary Jane Minkin, hoogleraar klinische verloskundige en gynaecologie aan de Yale School of Medicine.

Overgewicht

Opvallend is dat het volgens Bosma niet altijd de vrouwen zijn waar je het van verwacht. ‘Het zijn vaak vrouwen die geen kinderwens hebben en daar ook niet mee bezig zijn. Ze hebben meestal geen vaste relatie of ze denken dat ze op de juiste manier anticonceptie gebruiken, terwijl dat niet zo is.’ Het komt wel regelmatig voor dat deze vrouwen overgewicht hebben, waardoor het minder opvalt als ze wat kilo’s aankomen. ‘Bovendien kan dat extra vet ervoor zorgen dat ze de baby bijna niet voelen schoppen,’ zegt Minkin.

Buikspieren

Toch zijn er ook slanke vrouwen die bevallen van een kindje terwijl ze niet wisten dat ze zwanger waren. Hoe zit dat dan? ‘Bij vrouwen met een slanke of normale bouw kan het kindje ver naar achteren liggen. Slanke mensen spannen vaak de buikspieren aan als ze merken dat ze een buikje krijgen”, vertelt Bosma.

Voldragen

Wat wel een nadeel is bij dit soort bevallingen, is dat de vrouw niet weet hoelang ze zwanger is. Hierdoor is niet duidelijk of het kind voldragen is of het te vroeg wordt geboren. Bosma: ‘Gelukkig hebben kinderartsen goede methodes om dat vast te stellen.’

Verandering

Het is voor deze vrouwen altijd enorm schrikken als ze erachter komen dat ze binnen nu en een paar uur onverwachts moeder worden. Daarom krijgen de meeste moeders goede hulp en begeleiding. ‘Ineens moeten er allemaal babyspullen worden aangeschaft,’ zegt Bosma. ‘Alles verandert voor haar.

