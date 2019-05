Ja echt: uit onderzoek blijkt dat ook mannen een biologische klok hebben

Er wordt altijd hard geroepen dat vrouwen een houdbaarheidsdatum hebben als het op voortplanting neerkomt. Bewezen is immers dat de vruchtbaarheid er na ons 30ste niet beter op wordt en het risico op een kind met afwijkingen toeneemt. Nu blijkt echter dat niet alleen vrouwen hiermee te maken hebben.

Vaak wordt gedacht dat mannen zich hun leven lang zorgeloos kunnen voortplanten. Onterecht, zo blijkt nu. Ook mannen hebben te maken met een biologische klok. Dat bewijst een studie die is gepubliceerd in het medische tijdschrift Maturitas. Hiervoor werd veertig jaar aan onderzoek over dit onderwerp bestudeerd.

Vergelijkbare impact

‘Hoewel het algemeen bekend is dat vrouwen na de leeftijd van 35 jaar meer risico lopen op complicaties, beseffen mannen vaak niet dat ook hun leeftijd een vergelijkbare impact kan hebben’, vertelt onderzoeker Gloria Bachmann. ‘Zoals mensen met de jaren inleveren op spierkracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen, zo verliest sperma gedurende een mensenleven ook z’n conditie.’

Volgens het onderzoek verlaagt bij mannen vanaf een zekere leeftijd – variërend tussen de 35 en 45 jaar – niet alleen de vruchtbaarheid, maar ook de kwaliteit van het sperma. Ze zouden dan ook ‘moeten overwegen om hun sperma in te laten vriezen’ voordat ze in dat stadium belanden.

Aandoeningen, ziektes en stoornissen

De afname van de kwaliteit van het sperma brengt de nodige gevolgen met zich mee voor de gezondheid van de baby. Zo verhoogt de kans op complicaties zoals zwangerschapsdiabetes, zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte. Ook na de geboorte hebben de baby’s een hoger risico op aandoeningen, ziektes en stoornissen zoals een hartafwijking, laag geboortegewicht, schizofrenie, autisme en bepaalde kankersoorten.

Meer bewijs

Eerder onderzoek kwamen al met vergelijkbare resultaten. Zo bewees onderzoek van de Stanford University in Californië in 2018 dat kindjes van vaders boven de 45 jaar minder wegen bij de geboorte. Ook zou er een verhoogde kans zijn op vroeggeboorte en complicaties. De studie werd gepubliceerd in het British Medical Journal.