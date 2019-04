Jaaa: Xelly heeft de eerste foto van haar zoontje gedeeld

‘Jij bent het mooiste dat ons ooit is overkomen! Yono Kasper Muller Cabau, wij zullen er altijd voor je zijn! 💙 Jij bent ons alles!’, schrijft Cabau bij het prachtige kiekje. Het is het eerste kindje voor de 30-jarige Xelly en haar verloofde Beer Muller.

Babybezoek

Trotse tante Yolanthe en haar zoon zijn al op babybezoek geweest. Zij bezochten Xelly en haar pasgeboren zoontje in het ziekenhuis. Eerder aan Story onthulde Xelly al dat Xess Xava meer een broertje zal worden dan een neefje. ‘Onze zoontjes zullen straks letterlijk samen opgroeien. Gekscherend roepen we al dat ze meer als broertjes dan als neefjes met elkaar zullen omgaan. Xess Xava krijgt er dus als het ware een broertje bij.’ Of Yolanthe ook de peettante van haar zoontje wordt, wil Xelly niet verklappen. ‘Dat laat ik nog even in het midden.’