Jan Versteegh: ‘Natuurlijk heb ik wallen, maar als Lulu haar armpjes in de lucht gooit, is dat toch het mooiste wat er is?’

Er zijn maar weinig papa’s die zich zo goed op het vaderschap hebben voorbereid als Jan Versteegh. Voor het programma Jan wordt vader won hij adviezen in bij andere vaders, woonde hij een bevalling bij en paste hij op kinderen. Inmiddels is hij alweer bijna twee maanden vader van Lulu Keesje. Wij belden met over zijn nieuwe programma dat woensdagavond voor het eerst te zien is en vroegen hem natuurlijk hoe het vaderschap bevalt.

Ben je zenuwachtig voor de start van je nieuwe programma?

Jan: ‘Ja, dat ben ik altijd als er iets nieuws start. Het is best spannend, en zeker omdat dit programma een idee van mezelf is. Ik vind dat we een heel mooi programma afgeleverd hebben, en ik hoop dat de kijkers dat ook vinden. Dat vind ik eigenlijk belangrijker dan hoeveel mensen er gaan kijken.’

Waarom vond je dat dit programma er moest komen?

‘Toen ik ontdekte dat mijn vrouw zwanger was, gebeurden er twee dingen. Ik dacht: ‘oooh, te gek’ en voelde een enorme blijdschap én ik dacht: ‘oooh, wat een verantwoordelijkheid’. Tegelijkertijd voelde ik me onzeker en had ik heel veel vragen. Als ik dat heb, dan zullen vast nog veel meer mensen dat voelen, dacht ik. Het leek me interessant om uit te gaan zoeken hoe je je kan voorbereiden op het vaderschap, zodat ik die vragen voor mezelf en voor anderen kan beantwoorden.’

Wat heb je allemaal gedaan om je voor te bereiden op het vaderschap?

‘Echt van alles. Ik interviewde bekende vaders over hoe zij het doen, en had een persoonlijk gesprek met mijn eigen vader. Ik vroeg hem hoe hij vindt dat hij het heeft gedaan, maar ook hoe hij mij als kind ervaren heeft. En ik was bij een bevalling, wat echt een aanrader is voor mensen die een kind gaan krijgen. Als je de kans krijgt: doen. Ik was daardoor een stuk rustiger tijdens de bevalling van mijn eigen vrouw en ik wist ook beter wat ik moest doen en hoe ik haar kon coachen. Geen slappe hap en ‘schatje, wat erg voor je’. Aan ‘duwen, duwen, duwen, kom op nog een klein stukje’ heeft ze op dat moment veel meer.

Ook heb ik op kinderen gepast en allerlei cursussen gevolgd. Daardoor dácht ik in ieder geval goed te zijn voorbereid, wat uiteindelijk een supernuttig placebo-effect heeft gehad. Ik was er echt een stuk rustiger onder, maar uiteindelijk zijn er natuurlijk ook honderd dingen waarop je je niet kán voorbereiden als je vader wordt. Laatst had Lulu gepoept en echt alles zat onder: van haar broek tot haar romper en haar shirt. Ik was totaal in paniek natuurlijk, maar als je dan even rustig kijkt en nadenkt, bedenk je je dat je stap voor stap alles uit moet doen en het schoon moet gaan maken. Even diep ademhalen, dan blijkt het allemaal best overzichtelijk.’

Wat voor handige tips kreeg je allemaal?

‘De beste tip die ik kreeg is: geniet. Een ander handig advies was niet voor mezelf, maar wel voor mensen die op kraambezoek komen: neem een bereide maaltijd mee. Maak een pan pasta of iets anders wat je alleen nog op hoeft te warmen, daar hebben die nieuwbakken ouders veel meer aan dan bijvoorbeeld knuffels. Die krijgen ze genoeg. Als je echt een held wilt zijn, neem je eten mee. Online kreeg ik de tip om de speen in de jenever te gooien als je kind niet wilt slapen, want daar zou je baby lekker rustig van worden. Dat gebeurde vijftig. jaar geleden waarschijnlijk, maar dat ga ik dus mooi niet uitproberen.’

Hoe bevalt het vaderschap?

‘Fantastisch! Mijn moeder zegt altijd: ‘bereid je op het ergste voor, dan kan het alleen maar meevallen.’ En dat geldt ook echt voor het vaderschap. Voordat Lulu was geboren hoorde ik alleen maar horrorverhalen over dat je niet slaapt en dat je relatie kapot kan gaan door de komst van een baby. Natuurlijk ben ik moe en heb ik wallen – en nee, dat hoeft niet iedereen me steeds in te wrijven – maar als ik ’s ochtends haar kamertje binnenloop, ze haar ogen opendoet, kennelijk blij van me wordt en haar armpjes in de lucht gooit, dan is dat toch het mooiste wat er is? Ik vind papa zijn echt geweldig.’

Je bent superdruk met presenteren en tegenwoordig ook acteren. In hoeverre ga je je leven anders indelen nu je vader bent?

‘Arie Boomsma gaf me daar heel goed advies over. Als je werkt – of dat nu op tv is of niet – moet je de tijd die níét werkt efficiënter indelen. Maak andere keuzes. Ga bijvoorbeeld eerder naar bed, in plaats van toch nog die serie aan te zetten, wat overigens ook veel minder belangrijk is wanneer je een kind hebt. Als je vader wordt, verandert je leven sowieso 180 graden. Je moet alles plannen. Als ik een avondje naar de kroeg wil, moet ik bijvoorbeeld al een oppas regelen. Maar goed, dat weet je van te voren. Als je dat soort dingen pas ontdekt wanneer je vader bent, ben je volgens mij niet zo goed voorbereid op het vaderschap.’

Wat is jouw ultieme tip voor mannen die binnenkort vader worden?

‘Besef dat je het niet perfect kunt doen. Niemand op de wereld kan dat en als je dat weet, geeft dat een heleboel berusting. Geef je kind liefde en warmte en dan zal je zien dat je het eigenlijk al heel goed doet.’

Jan wordt vader is elke woensdag om 21.20 uur te zien bij NPO3.

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar € 9,95 of 8 nummers voor € 19,95.

Beeld Estera Marysia