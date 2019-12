Jane zorgt voor haar suïcidale man, en het lukt haar niet haar zoons genoeg aandacht te geven

Jane zit klem tussen haar suïcidale man Willem en haar puberzoons Okko en Harm. Naast haar baan en de zorg voor Willem probeert ze er te zijn voor haar jongens, die zich wel erg volwassen gedragen voor hun leeftijd. Maar zelfs als ze met de jongens naar de nieuwste Terminator zit te kijken, dwalen haar gedachten af naar Willem.

Jane:

‘Mijn man is depressief en bij vlagen suïcidaal. Ik ben altijd bang dat hij zichzelf iets aandoet en ik hou hem continu in de gaten. Als ik naar mijn werk ben, is er een maatje bij hem, want ik durf hem niet alleen te laten. Ik heb al mijn hobby’s opgegeven en de meeste vrienden zijn afgehaakt, maar ik blijf bij mijn man. Ik laat hem niet in de steek.

Onze twee zonen, Okko van 12 en Harm van 10, zijn ook de dupe van de situatie. Eigenlijk groeien ze zonder vader op. In plaats van iemand die met ze voetbalt, hebben ze een vader die extreem kwetsbaar is, die vooral ontzien moet worden. Het zijn gevoelige jongens en juist daardoor ben ik bang dat ze iets aan deze situatie overhouden. Ze gedragen zich zo verantwoordelijk tegenover hun vader, alsof hij hun kind is in plaats van andersom. Ze zijn veel te volwassen voor hun leeftijd. Ik wil ze graag geruststellen en ze het gevoel geven dat ze gewoon kind mogen zijn. Ik doe echt mijn best om ze aandacht te geven. Ik vraag elke dag naar hun school en naar die computerspellen waar ze zo dol op zijn. Laatst ben ik met ze naar de bioscoop geweest, toen Willems zus even kon oppassen. Het was heel gezellig maar zelfs in de bioscoop dacht ik steeds aan Willem. Ik voel me zo schuldig tegenover de jongens. Die voelen haarscherp aan dat ze altijd op de tweede plaats komen.’

Okko:

‘Pappa is depressief. Daar kan hij ook niets aan doen. We vinden het heel rot voor hem en we proberen hem altijd op te vrolijken. We doen het rustig aan hoor. Voetballen is te vermoeiend en van computerspelletjes krijgt hij hoofdpijn. Maar wandelen lukt meestal wel. Harm en ik hebben een rooster gemaakt, de ene dag gaat hij met pappa lopen, de andere dag ik.

Mamma doet het helemaal verkeerd. Ze is de hele tijd zo zenuwachtig. Alsof pappa elk moment kan instorten. Nou, dat valt heus wel mee. Ze zegt steeds dat hij iets moet gaan doen en dan komt ze met hele stomme plannetjes zoals boodschappen doen. Ja, duh. Leuk hoor. Geen wonder dat pappa daar niet op reageert. Mamma is eigenlijk een beetje een vreemde in huis. Ze werkt bijna elke dag tot 6 uur en ’s avonds kijkt ze tv. Dus we zien elkaar alleen tijdens het eten. Dan probeert ze zo geforceerd een gesprekje te voeren. Heel ongemakkelijk. We zijn altijd blij als we van tafel mogen. Ze luistert toch niet, want ze vergeet altijd alles wat Harm en ik haar vertellen. Laatst moest ik wel drie keer vragen of ze het formulier voor mijn schoolreisje wilde ondertekenen. Ze vergeet ook altijd wanneer we moeten voetballen en dan zitten onze vuile kleren nog in de was. We klagen niet, hoor. Ze heeft verdriet over pappa en ze maakt zich zorgen. Daarom proberen we pappa ook op te vrolijken, want als hij weer beter is, komt alles goed.’

De mediator:

‘Momenten tussen ouders en kinderen kunnen heel spaarzaam zijn. Dat hoeft niet erg te zijn. Maar als je tijdens die spaarzame momenten er eigenlijk ook niet bij bent, dan wordt het menens. Dat geldt overigens in iedere relatie die we met een ander hebben. Dat probleem kun je alleen met jezelf oplossen. En voor jou is er dan ook de vraag Jane, hoe je dat in je hoofd voor elkaar kunt krijgen. Willem is depressief en dat geeft een belasting aan het gezin. Maar Willem zal waarschijnlijk niets liever willen dan dat je de liefde die je kinderen zo hard nodig hebben ook aan hen kunt geven. Hoe kan jij je richten op de ware liefde voor je kinderen? Hoe kan je bereiken dat Willem ook daarin een plekje kunt geven. En de angst voor zijn welzijn ook los kunt laten, in liefde? Met jouw liefde heb je ook liefde voor de kinderen en kun je er voor ze zijn. Willem zal trots op je zijn!

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.