Jantina (33) kreeg zeven kinderen in acht jaar tijd: ‘Ik vind zwanger zijn zo bijzonder’

Het ene kind na het andere krijgen, sommige vrouwen willen niks liever. Jantina Zeldenrust (33) kreeg bijvoorbeeld in acht jaar zeven kinderen. ‘Ik ben geen fokkerij, ik weet echt wel wat ik doe.’

”Nooit meer!’ riep ik na mijn eerste bevalling, maar acht jaar later hebben Jozua en ik drie dochters, drie zoons en ben ik hoogzwanger van de zevende. Julia is 8. Daarna volgen Jesse (7), Joël (5), Jasper (4), Jirsa (3) en Jaïra (1). Ik ben gewoon het allerliefste zwanger. Ik vind het zo bijzonder en voel me in die maanden supergoed. Al ben ik de eerste om toe te geven dat mijn lontje een stuk korter is als ik zwanger ben, zeker als het een meisje is. Ik voel me nooit méér verbonden met een kind dan tijdens de zwangerschap. Dan probeer ik bewust te genieten het getrappel in mijn buik. Na elke bevalling moet ik wennen, dan voelt mijn buik zo leeg. Natuurlijk ben ik blij met de baby die erop ligt, maar ik ga steeds bij mezelf te rade of ik wel genoeg heb genoten van deze zwangerschap.

De eerste keer

Toen we serieus gingen nadenken over kinderen, hoopten Jozua en ik er twee te krijgen. Ik had altijd twee namen in mijn hoofd: Julia en Jesse. De eerste zwangerschap ging goed, ik vond het meteen heel bijzonder. Zo’n groeiend buikje en die schopjes, fantastisch. Met 34 weken braken mijn vliezen aan boord van ons vrachtschip. Ik ben met een brandweerboot naar de wal gebracht en een paar uur later werd Julia geboren in een ziekenhuis in het Duitse Wesel. De bevalling was kort en heftig. Dat de gynaecoloog me in het Duits coachte maakte het er niet makkelijker op. Bovendien werd ik overrompeld door de strikte zorg in Duitsland. De roze wolk was de eerste dagen ver te zoeken en daarom riep ik dat ik nooit meer wilde bevallen. Daar kwam ik dus snel op terug, ik denk al na een dag of drie.

Geen anticonceptie

Ik wilde heel graag snel weer zwanger worden. Jozua vond het prima. Ik hield er rekening mee dat het een tijdje zou duren voor het lukte. Nergens op gebaseerd, want de eerste keer was het in één keer raak. Maar je weet nooit hoe snel het lukt. Als je zwanger wilt worden, wil je dat meteen. Niet morgen, niet volgende maand, vanavond nog. Toen Julia vijf maanden was, werd ik voor de tweede keer zwanger. Heerlijk.

Zo gaat het bijna elke keer. Als de jongste één wordt, ben ik meestal alweer een paar weken zwanger van de volgende. Het foldertje van de verloskundige over anticonceptie kieper ik ongelezen in de oudpapierbak.

Zwangerschapshormonen

Ik heb het altijd snel door dat ik zwanger ben, al voor ik een test doe. Ik merk het aan mijn lijf, dat is vermoeider, krampen voelen anders en ik krijg puistjes. Dan bel ik meteen de verloskundige: het is weer zover. Voor iedere baby koop ik een eigen eerste pakje. Dat is altijd wit, omdat we van tevoren niet willen weten of het een jongen of meisje is. Mensen zeggen vaak dat ik straal als ik zwanger ben. Na acht jaar heb ik geen idee meer hoe ik me zou voelen zonder zwangerschapshormonen in mijn lijf.

Beeld: iStock