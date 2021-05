Heuglijk nieuws voor Jason Derulo: de artiest is begin deze maand vader geworden van zijn eerste kindje. Zijn vriendin Jena Frumes deelt op Instagram dat ze op 8 mei is bevallen van een zoon.

‘Het leven heeft nu zoveel meer betekenis en ik ben zo dankbaar’, schrijft Jena op Instagram. ‘Ik ben zo verliefd op dit kleine jongetje, hij is alles waarvan ik niet wist dat ik het nodig had.’

‘Heldin van een moeder’

Jason deelde later een video waarin te zien is hoe hij en Jena hun baby meenemen naar huis. ‘De dag waarop we onze baby boy naar huis brachten is de gelukkigste van mijn leven. Hij heeft zoveel geluk dat hij zo’n sterke, zorgzame heldin van een moeder heeft.’

Sportschool liefde

De manier waarop Jena en Jason elkaar leerden kennen is bijzonder: ze liepen elkaar tegen het lijf in de sportschool. ‘Ik had haar wel vaker gezien, maar op een gegeven moment ben ik op Jena afgestapt. Ik vond haar leuk en wilde meer over haar weten. De rest is inmiddels geschiedenis.’ Nóg een motivatie om toch naar de gym te gaan: je weet immers maar nooit wie je daar tegenkomt…

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress