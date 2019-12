Yes! Je kan ook voor kids duurzaam shoppen én verkopen via deze app

Fan van duurzaam shoppen? Dan maak je vast gebruik van United Wardrobe. Via deze app loop je op zo tegen je de mooiste tweedehands pareltjes aan én kun je ook je eigen kleding verkopen. Guess what, er is nu ook een baby en kinder-sectie gelanceerd. Mama’s zitten jullie er klaar voor? Shop till you drop.

Duurzaam shoppen is hot! Kleding hergebruiken is duurzaam, zeker omdat veel mensen fast fashion dragen. Werken aan een betere wereld gaat soms in stapjes en jij kunt je steentje bijdragen door duurzamer te shoppen. Voor jezelf en de kids, en jullie eigen kleding die niet meer gedragen wordt, te verkopen. Zodat andere moeders en kinderen er blij mee zijn.

Baby- en kinderkleding op United Wardrobe

Kinderen groeien als kool. Had je dochter vorige week nog maat 92, is diezelfde broek (gekocht via een hip Insta-merk, dus nogal prijzig) nu opeens hoog water. Zonde! In plaats van dat je ‘m bewaart voor je eventuele volgende dochter kun je ‘m beter verkopen, toch? United Wardrobe snapt dat, helpt je daarbij.

En in de tussentijd kun je via de app mooie tweedehands pareltjes voor je mini scoren. Win-win.

Duurzaam shoppen

De missie van United Wardrobe is dat tweedehands kleding de norm wordt voor iedereen. Ze zijn ooit begonnen vanuit een duurzame vraag vanuit consumenten. Inmiddels vinden er via het platform zo’n 100.000 transacties per maand plaats en telt de app zo’n 3,5 miljoen gebruikers. Hear, hear, hear.

Bron: Famme.nl, beeld: iStock