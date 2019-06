Je kind is erg verlegen, iets doen of niet? 10x jullie tips

Elke week geven we je een kijkje in een populaire topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat te doen als je kind erg verlegen is?

De tienjarige dochter van Billy-Mean is erg verlegen. Het is zo erg dat ze zelfs begint te huilen als ze iets moet bestellen bij de McDonalds. Dit is slechts een van de vele situaties waar de verlegenheid haar erg belemmert. Billy-Mean vraagt zich af hoe ze haar dochter kan helpen en zoekt raad bij haar mede-forummers:

slekire : ‘Als ze er zelf ook last van heeft zou ik toch eens informeren naar een training voor kinderen op dit gebied, de huisarts heeft vast wel tips. Ik heb twee vriendinnen die dit met hun kinderen hadden, de ene is voor een aantal sessies bij een kinderpsycholoog geweest en de ander heeft rots en water training gedaan, beiden zijn er erg tevreden over en de kinderen ook enthousiast. Succes!’

Ik zou me als verlegen kind verschrikkelijk hebben gevoeld op zo’n training. Ik was ook zo extreem verlegen, maar ik ben er, for the most part, overheen gegroeid. Ik werd niet gepushed, wel gesteund en gestimuleerd.’ Razzmatazz: ‘Ik was vroeger ook heel erg verlegen, en wat mij toen heeft geholpen was een toneelgroepje (als hobby dus). Ik was wel al wat ouder als jouw dochter, maar misschien bestaan er wel toneelverenigingen in jouw buurt waar je dochter al bij kan ? (Als ze dat leuk vindt natuurlijk).’

‘Ik was vroeger ook heel erg verlegen, en wat mij toen heeft geholpen was een toneelgroepje (als hobby dus). Ik was wel al wat ouder als jouw dochter, maar misschien bestaan er wel toneelverenigingen in jouw buurt waar je dochter al bij kan ? (Als ze dat leuk vindt natuurlijk).’ Miek_: ‘Ik zou er wel iets mee doen, zeker omdat ze over een paar jaar naar de middelbare school gaat en het dan echt wel verstandig is dat ze wat weerbaarder is. Er zijn speciale (assertiviteits)trainingen hiervoor en ik kan mij voorstellen dat het voor haar ook fijn is te weten dat ze niet de enige is.’

‘Ik zou er wel iets mee doen, zeker omdat ze over een paar jaar naar de middelbare school gaat en het dan echt wel verstandig is dat ze wat weerbaarder is. Er zijn speciale (assertiviteits)trainingen hiervoor en ik kan mij voorstellen dat het voor haar ook fijn is te weten dat ze niet de enige is.’ LolitaFleur : ‘Via het consultatiebureau of de schoolarts kunnen ze je helpen voor geschikte trainingen of pedagoog die hier in helpt. En dat hoeft niet in groepjes, je dochter kan 1 op 1 begeleid worden hier in. Een assertiviteitcursus en zekerder worden, dat doet mijn zoon ook want die heeft faalangst en is ook erg verlegen. Gaat allemaal staps en spelenderwijs en hij heeft veel plezier om naar haar toe te gaan!’

: ‘Via het consultatiebureau of de schoolarts kunnen ze je helpen voor geschikte trainingen of pedagoog die hier in helpt. En dat hoeft niet in groepjes, je dochter kan 1 op 1 begeleid worden hier in. Een assertiviteitcursus en zekerder worden, dat doet mijn zoon ook want die heeft faalangst en is ook erg verlegen. Gaat allemaal staps en spelenderwijs en hij heeft veel plezier om naar haar toe te gaan!’ Lisbeth: ‘Onze dochter (wel al ouder) heeft op een bepaald ogenblik professionele hulp gekregen. Nu werd het bij haar ook wel echt een sociale fobie. De therapeut doet met haar zaken die je in feite ook zelf kunt. Rondje wandelen, hondje aaien, laten vragen hoe het hondje heet etc. Naar de winkel gaan, aan de cassiere laten vragen waar een bepaald artikel staat. Op school iets aan juf laten vragen. Begin met kleine dingen bij mensen bij wie ze redelijk comfortabel is en telkens een stapje verder. Succeservaring is belangrijk.’

