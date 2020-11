Blij babynieuws voor Jelka van Houten (42) en Henry van Loon (38): de actrice is bevallen van hun eerste kindje samen. Op Instagram verklappen de ouders meteen de naam van de pasgeboren spruit.

Jelka van Houten bevallen

Jelka deelt een foto van het geborduurde geboortekaartje dat voor hun dochter is gemaakt. Haar volledige naam is Bonnie Wilma van Loon. “Ze is fantastisch nu gaan we even bijkomen van deze achtbaan”, schrijft de Huisvrouwen Bestaan Niet-actrice. “Ik deel nooit foto’s van mijn kinderen en dat houd ik graag zo! Maar ik kan je zeggen: ze is bijzonder fantastisch en geweldig.”

View this post on Instagram A post shared by J.F van houten (@jelkavanhouten)

Babylockdownbubbel

De kersverse vader onthult dat het meisje vorige week ter wereld is gekomen. “Het is een wonder, zo ongelooflijk leuk en fantastisch op elke mogelijke manier. Zo trots op mijn lief”, schrijft hij op Instagram. “Wij zitten lekker in onze ‘babylockdownbubbel’. En daar blijven we graag nog een tijdje.”

Liefde

Henry en Jelka werden verliefd toen ze in hetzelfde theater speelden, en maakten in 2018 wereldkundig een relatie te hebben. Afgelopen juni maakten de twee met een hilarische video bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje.

Tekst gaat verder onder beeld.

View this post on Instagram A post shared by J.F van houten (@jelkavanhouten)

Buikpijn van het lachen

Als er iemand is bij wie ze zich veilig en vertrouwd voelt, is het Henry wel. “Ik voel me door hem gezien, of nee, ik durf hem naar me te laten kijken”, vertelt Jelka in een eerder interview. “En behalve dat hij leuk en lief is, vind ik hem ook heel grappig en uniek. Hij durft scherp en geestig te zijn, maar ook kwetsbaar. Ik heb nog nooit zoveel gelachen met iemand. Echt buikpijn van het lachen. Dat je denkt: oh, wat is dit heerlijk.” Jelka van Houten was helemaal niet van plan om na haar scheiding gauw weer een nieuwe relatie te beginnen. “Ik was stellig van plan om een kattenvrouwtje te worden. Ik had mijn keuken roze geschilderd met het idee: voorlopig komt hier geen man naar binnen.” De twee raakten onverwacht verliefd toen ze in hetzelfde theater speelden.

De Luizenmoeder

De 38-jarige Van Loon had eerder een relatie met actrice Jennifer Hoffman, zijn tegenspeelster in de serie De Luizenmoeder. Van Houtens huwelijk met Koppe Koppeschaar werd in 2016 beëindigd. De 41-jarige actrice heeft met Koppeschaar zoon Walt (11) en dochter Jean (5).