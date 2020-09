Geen roze en ook geen blauw: Jelka van Houten gaat kind genderneutraal opvoeden

Actrice Jelka van Houten en cabaretier Henry van Loon gaan hun kind genderneutraal opvoeden. De zwangere actrice en zus van Carice heeft dat bekendgemaakt terwijl ze voor de camera stond.

Het was een wat ongemakkelijk moment, want Jelka kreeg een blauw en een roze rompertje cadeau. Maar daar kan ze niet zoveel mee, blijkt. Want de baby van Jelka en Henry zal zelf mogen kiezen welke kleur het aan wil.

Besluit

‘Het maakt niet eens uit wat het wordt, want genderneutraal wordt het sowieso’, reageerde ze. Met haar ex heeft Jelka al twee kinderen, Henry wordt nu wel voor de eerste keer vader.

Nu ze zwanger is, merkt Jelka dat ze zich heel anders voelt. ‘Ik ben ontoerekeningsvatbaar, dat kun je wel stellen. Ik zit op een soort van een andere planeet. Mijn hersenen zijn verweekt en zo. Het is een opgave, een kind op de wereld zetten. Dat wel, maar dat is het voor heel veel mensen.’

Zus

Carice van Houten heeft een zoontje, Monte (2). Ze post geen foto’s van haar zoon op social media en dat is een bewuste keuze. ‘Eerder vertelde Carice over haar keuze om Monte uit de schijnwerpers te houden. “Elke dag zie ik ook hoe andere mensen foto’s van hun kind posten en die trots voel ik óók – ik wil hem ook laten zien! Ik heb best wel écht een heel mooi lief kindje gemaakt. Ik weet nog niet zo goed hoe ik me daartoe moet verhouden. Hij heeft er ook niet om gevraagd. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat hij later boos zegt: ‘mama, waarom heb je geen foto’s van me gepost?’. Tot nu toe denk ik: ik laat het even zo.’

