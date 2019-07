Jenelle dolblij met voogdij kinderen: ‘Ik ga Amerika bewijzen dat ik een goede moeder ben’

Ondanks het schietincident waarbij haar man David de hond doodschoot, ontving Jenelle goed nieuws: de Teen Mom-ster kreeg de voogdij over een deel van haar kinderen terug. Daar is ze natuurlijk dolblij mee, maar de strijd is nog niet gestreden.

Want hoewel haar zoon Kaiser (4) en dochter Ensley (2) weer bij haar mogen komen wonen, verblijft Jace nog altijd bij haar moeder Barbara. Na de uitspraak van de rechter liet Jenelle aan E! News weten: ‘Ik ben door het dolle heen dat ik weer de voogdij heb over mijn kinderen. Na dit lange proces kijk ik vooruit, naar de toekomst, en ga ik Amerika bewijzen dat ik een goede moeder ben.’

Niet eens

Barbara, de moeder van Jennele, is het ab-so-luut niet eens met dit vonnis. Zij verklaart: ‘De rechtbank heeft die kinderen onrecht aangedaan en zolang Jace niet naar zijn moeder wil, breng ik hem niet.’ Omdat de voogdij nog altijd in haar handen ligt, kan het mannetje niet gedwongen worden om zijn moeder te zien. Wel zullen er waarschijnlijk bezoeken plaats gaan vinden onder toezicht.

Ontslaan

Vorige maand besloot MTV de banden met het gezin te verbreken vanwege het gedrag van David, die eerder al werd ontslagen vanwege zijn antihomo-uitspraken op sociale media. Daarna was hij niet meer in beeld in Teen Mom, terwijl de rest van het gezin wel gefilmd werd. Daar stopte de zender na het laatste incident ook mee. Het was de vader van Kaiser die de autoriteiten belde na het incident met de hond. Op zijn verzoek werd zijn zoon uit het huis weggehaald, later verloren Jenelle en David ook de voogdij over hun dochter.