In september maakte Jennifer Hoffman (39) het heuglijke nieuws bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Dit deed ze met een foto waarop al een beginnend babybuikje te zien was.

Nu, zo’n drie maanden later, deelt ze opnieuw een kiekje waarop haar buik duidelijk in beeld is. Daarbij doet ze een boekje open over de zwangerschap én de gekke cravings die ze heeft. Ondertussen stromen de complimenten binnen voor de prachtige actrice.

Jennifer Hoffman babybuik

Op het kiekje is te zien hoe Jennifer een foto van zichzelf neemt in de spiegel. “Getting bigger and bigger”, begint ze bij de foto. “Tot nu toe gaat het voorspoedig. Ik ben geen moment misselijk geweest (behalve dan dat ik mannenparfum echt om te kotsen vind. Maar dat vond ik ervoor ook al. Is dat Patchoeli?)”

Cravings

Jennifer heeft naar eigen zeggen “geen hele rare cravings” gehad. “Behalve bladerdeeg”, schrijft ze al grappend. “Oké oké oké. En pasta. En kaneelbroodjes. En croissantjes. En gevulde speculaas. En goedkope saucijzenbroodjes van een tankstation. Liefst van die lauwe. Die de hele dag verdrietig liggen te zweten in zo’n armoedige vitrine weet je wel.”

Eén groot feest

Ook vertelt de actrice dat ze “verschrikkelijk moe was de eerste weken”. “Dieper moe dan ik ooit moe ben geweest. Maar verder heb ik niks te klagen. En eerlijk is eerlijk. Ik had ik nooit gedacht dat ik hier zó van zou genieten. Schopjes, hikjes, bubbels en vlinders. Man, wat een feest.”

Prachtig zwanger

Zowel bekend als onbekend Nederland neemt de tijd om Jennifer een complimentje te geven. “Lieve Jen! Zo dik ineens! Wat geweldig echt! Geniet van alles! Van alles!”, aldus De Luizenmoeder-collega Ilse Warringa. “Prachtig! (Die schopjes mis ik nog steeds. Zo gezellig)”, vult Georgina Verbaan aan. Een fan reageert: “AAAAAAH!!! Jennifer!! you look amazing!”

Jennifer Hoffman zwanger

De 39-jarige Jennifer maakte het blije babynieuws half september bekend met een foto van zichzelf waarop ze trots poseert met haar bollende buik. “Bezig met de grootste internationale productie van mijn leven”, aldus de actrice, doelend op haar half Franse en half Amerikaanse vriend Dorian. Eind november gaf ze een tour door de babykamer, waarmee ze het geslacht van hun kindje leek te verklappen.

Liefdesgeluk

Jennifer en Dorian ontmoetten elkaar op een klein festival in Amsterdam-Noord. “Ik had een tijdje daarvoor naar het universum geschreeuwd dat ik graag een Viking wilde, liefst een buitenlander.” Dat laatste is dus gelukt. De actrice was na haar vorige relatie namelijk wel even klaar met Nederlanders. “Ik heb even gedatet met iemand die het heel gaaf vond om te zeggen dat hij het deed met Jennifer Hoffman. Dan voel je je eenzaam, hoor”, aldus de De Luizenmoeder-actrice. “Maar goed, toen stond daar ineens die blonde Amerikaanse reus voor mijn neus.”

Door: Flair| Beeld: Peter Smulders