Wauw: hoogzwangere Jennifer Hoffman deelt prachtige foto in lingerie

Jennifer Hoffman (40) en haar vriend Dorian Geis verwachten binnenkort hun eerste kindje. Op Instagram plaatst de zwangere actrice een prachtig kiekje van zichzelf in lingerie voor de spiegel. Hierbij schrijft ze een inspirerende boodschap.

De laatste loodjes

“Ik keek en luisterde laatst samen met mijn vriend naar een meditatie van een man. En die man zei steeds: “Feel how incredible your body is” en toen moest ik steeds glimlachen omdat ik dacht: Man. Je hebt geen idee!”, schrijft de Luizenmoeder-actrice bij de foto. Daar voegt ze de hashtags #whatwomancando, #silenceforthestorm en #finallittleloots aan toe, waarbij ze natuurlijk verwijst naar de laatste loodjes van haar zwangerschap.

Zwangerschapscravings

Eerder liet Jennifer op Instagram weten dat ze ontzettend van haar zwangerschap geniet. “Schopjes, hikjes, bubbels en vlinders. Man wat een feest”, liet de trotse actrice weten. Wel heeft ze last van cravings, geeft ze toe: “Geen hele rare cravings gehad, behalve bladerdeeg. Oké, oké en pasta. En kaneelbroodjes, croissantjes, gevulde speculaas. En goedkope saucijzenbroodjes van een tankstation. Liefst van de lauwe.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Hoffman (@jennifermaryhoffman)

Mooi liefdesjaar

Sinds 2018 is Jennifer samen met haar grote liefde Dorian. Ondanks alles was 2020 een mooi jaar voor het stel. In het voorjaar kochten ze samen een huis en in september maakten ze de zwangerschap bekend.

Buitenlandse Viking

Jennifer en Dorian ontmoetten elkaar op een klein festival in Amsterdam-Noord. “Ik had een tijdje daarvoor naar het universum geschreeuwd dat ik graag een Viking wilde, liefst een buitenlander.” Dat laatste is dus gelukt. De actrice was na haar vorige relatie namelijk wel even klaar met Nederlanders. “Ik heb even gedatet met iemand die het heel gaaf vond om te zeggen dat hij het deed met Jennifer Hoffman. Dan voel je je eenzaam, hoor”, aldus de actrice. “Maar goed, toen stond daar ineens die blonde Amerikaanse reus voor mijn neus.”

Lees ook

Jennifer Hoffman deelt na maanden foto van al flinke babybuik (én deelt haar bizarre cravings)

Nieuw stulpje

Het stel heeft recent voor 735.000 euro een prachtig grachtenpand in Amsterdam-West gekocht, op een steenworp afstand van Jennifers huidige woning waar ze sinds begin dit jaar samenwoont met Dorian en eerder samenwoonde met Henry van Loon. “Maar uiteindelijk pasten we niet zo goed bij elkaar”, vertelde Jennifer in De Volkskrant over de breuk met de cabaretier. “Hij is iemand die mij het stuur in handen gaf. Dat is fijn, want wie stuurt bepaalt de richting. Maar ik heb iemand nodig die dat stuur soms ook van me overneemt, die míj duwt.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Hoffman (@jennifermaryhoffman)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Hoffman (@jennifermaryhoffman)

Bron: Story, Instagram | beeld: Brunopress