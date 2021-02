Jennifer Hoffman is bevallen van eerste kindje

Terwijl Nederland in de ban is van sneeuw en schaatsen, toeven Jennifer Hofman en haar vriend Dorian op een roze wolk. Jennifer beviel op 5 februari van een zoon.

Jennifer Hoffman maakt het heuglijke nieuws bekend met een prachtige foto op Instagram. “Terwijl iedereen in de ban is van de sneeuw en het Nederlandse winterweer, zijn wij al vanaf 5 Feb 00:22 uur volledig in de ban van onze zoon Cooper”, begint de actrice bij een kiekje van de kersverse ouders. “We zijn zo vreselijk verliefd. Hij is de knapste baby die ik ooit heb gezien en hij ruikt het allerlekkerste van de hele wereld. Voor altijd.”

Thuisbevalling

Bij de post vertelt Jennifer het geluk te hebben gehad om thuis te bevallen. “Met een geweldig team dat ik tot in de eeuwigheid dankbaar ben in de, soms dappere, keuzes die ze gemaakt hebben. Ze hebben mij gezien en naar onze zoon geluisterd. Meer had ik niet kunnen wensen.”

Eerste kindje

Jennifer maakte het blije babynieuws half september bekend met een foto van zichzelf waarop ze trots poseert met haar bollende buik. “Bezig met de grootste internationale productie van mijn leven”, aldus de actrice, doelend op haar half Franse en half Amerikaanse vriend Dorian. Eind november gaf ze een tour door de babykamer, waarmee ze het geslacht van hun kindje leek te verklappen. In januari onthulde ze het geslacht, waarmee ze de geruchten bevestigde.

Liefdesgeluk

Jennifer en Dorian ontmoetten elkaar op een klein festival in Amsterdam-Noord. “Ik had een tijdje daarvoor naar het universum geschreeuwd dat ik graag een Viking wilde, liefst een buitenlander.” Dat laatste is dus gelukt. De actrice was na haar vorige relatie namelijk wel even klaar met Nederlanders. “Ik heb even gedatet met iemand die het heel gaaf vond om te zeggen dat hij het deed met Jennifer Hoffman. Dan voel je je eenzaam, hoor”, aldus de De Luizenmoeder-actrice. “Maar goed, toen stond daar ineens die blonde Amerikaanse reus voor mijn neus.”

Bron: Flair | Beeld: Brunopress