Jennifer kreeg een dochter in plaats van een zoon: ‘Ik had de hele kinderkamer al ingericht’

Het zal je maar gebeuren, tijdens je zwangerschap denk je een jongen te krijgen en op het moment suprême komt er toch echt een meisje naar buiten. Het overkwam Jennifer, twee jaar geleden werd dochter Elle geboren.

‘De artsen konden niet goed zien wat het werd, omdat het kindje altijd op de zij lag met de beentjes opgetrokken. Voor een meisje trapte het ook heel hard en had het grote voeten. Ik ging er dus vanuit dat het een jongen werd,’ vertelt Jennifer. ‘Ik maakte de kinderkamer wit met blauw, kocht een dekbedovertrek met robots, een stoere bruine maxicosy, stoere jongenskleding en blauwe rompertjes.’

Meisjesnaam

Omdat ze er zo stellig van overtuigd was dat het een jongen werd, kon ze het niet geloven toen dochter Elle geboren werd. ‘Mijn man en ik waren vol ongeloof en konden ter plekke niet op een naam komen, omdat we natuurlijk een jongensnaam in gedachte hadden. We hebben zeker nog een week nagedacht over een meisjesnaam’ zegt de moeder. ‘Hij is als een gek naar de winkel gerend om jurkjes te halen en de kraamverzorgster heeft mij geholpen om te wennen aan een meisje. Ik was absoluut niet teleurgesteld, maar ik moest wel aan het idee wennen omdat ik negen maanden lang heb geloofd dat ik een jongen zou krijgen.’

Geen pirateneiland

Voor aanstaande moeders heeft Jennifer nog een advies: ‘Als je niet weet wat het wordt, kies dan voor neutrale opties. Schilder geen pirateneiland en maak de kamer ook niet knalroze. O en al wordt het een meisje, dan is het natuurlijk niet gezegd dat ze van roze houdt! Mijn dochter is een stoer ding! Elle houdt niet van roze en ze is gek op Dino’s. Ze speelt met blokken en auto’s, maar ook met poppen. Als ik kleding voor haar neus houd, mag ze zelf kiezen wat ze aantrekt. Ik bied haar alles aan!’