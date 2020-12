Jet van Nieuwkerk werd op 11 oktober voor het eerst moeder van een prachtig jongetje genaamd Frenkie. Eerder deelde ze al een realistische foto en nu schrijft ze een heel eerlijk berichtje over het moedershap op haar Instagram.

Jet van Nieuwkerk eerlijk over moederschap

“Moeder worden. Het voelde en voelt nog steeds wel eens als een enorme aardverschuiving,” start ze de post. “Hier kun je je eigenlijk niet goed op voorbereiden. Hoeveel verhalen en tips je ook van tevoren krijgt, je ervaart en weet het alleen als je het al bént.”

Weekdier

Heel puur vervolgt ze het bericht met haar liefde voor haar kleine zoontje. “De liefde voor Frenkie doet soms bijna pijn, vooral als hij breed lacht na het drinken, maar ook bij een zielig pruillipje, of wanneer ik zie dat hij met zijn armpjes omhoog slaapt, als ik een gaap uit zijn mandje hoor en al helemaal als hij zo geinig en gezellig rondkijkt over de schouder van zijn vader… Hou op, hou op, ik ben zo’n vreselijk weekdier geworden (gaat dit over? Nee toch?),” aldus Van Nieuwkerk.

Me-time

Daarnaast deelt ze de andere, eerlijke, kant van het verhaal. Want soms ben je als moeder ook gewoon even toe aan alleen zijn. “Maar wat is het óók heerlijk om weer even alleen door de stad te fietsen (ook al is het een ritje naar de bekkenbodemfysio). Handen vrij, koud maar zon, muts op, muziek in mijn oren, verlangend naar mijn eigen zoon.”

Nieuw jaar, nieuwe projecten

De presentatrice en foodjournalist kan dan ook niet wachten om weer aan de slag te gaan in het nieuwe jaar. “Ik ben voorzichtig weer een beetje over werk aan het nadenken, voorzichtig hè. Want er komt veel leuks aan in het nieuwe jaar.” Zo deelt Jet dat ze onder andere bezig is met een eigen product en ze weer hoopt om binnenkort met pannen, oven en en borden in de weer te gaan. “En ik broed op heel veel tips. Het liefst met volop Frenkie op mijn buik, maar ook zo nu en dan alleen fietsend door de stad met mijn handen vrij en muziek op mijn kop, verlangend naar mijn zoon,” sluit Jet het bericht af.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jet van Nieuwkerk (@tipvanjet)

Bron: Instagram | Beeld: Instagram, BrunoPress