Jeugdjournaal-presentator Lucas van de Meerendonk heeft ‘de slimste baby’

Toch baalt hij van zijn uitschakeling. ‘Ik geef eerlijk toe dat ik er nog steeds van baal dat ik niet door ben bij De Slimste Mens. Maar los daarvan ben ik superblij met de tientallen reacties van mensen op social media, op straat en zelfs in het ziekenhuis’, aldus Lucas.

De slimste baby

Hoewel papa het dan misschien niet verder schopte in het programma, staat zijn opvolgster al klaar. ‘Koosje doet volgend jaar mee. Als de antwoorden papa en mama zijn in brabbeltaal, haalt ze wellicht de volgende ronde. Bij anekdotes van Maarten van Rossem valt ze waarschijnlijk in slaap.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.