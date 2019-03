Jim Bakkum deelt belangrijke boodschap na geboorte derde kindje

Jim Bakkum en Bettina Holwerda werden afgelopen vrijdag voor de derde keer ouders. Hun kinderen Lux en Posy hebben er een zusje bij, genaamd Molly. De zanger wil zijn vrouw na deze bevalling extra in het zonnetje zetten. Jim heeft daarom een belangrijke boodschap aan alle mannen.

‘Ik wil héél graag iets zeggen. Iets dat iedereen moet lezen. Vooral mannen’, begint Jim. ‘Alles wat wij van het mannelijk geslacht ooit zullen bereiken of doen, staat in de grootste schaduw van wat vrouwen voor prestatie leveren tijdens een bevalling.’

Mindblowing

Bij de foto noemt de zanger vrouwen het allersterkste soort dat er bestaat. ‘Het feit dat je uren en uren achter elkaar met de ergste pijn die er is door kan gaan om uiteindelijk een méns uit je lichaam te persen vind ik echt mindblowing. Ik heb het nu drie keer meegemaakt en het is zo emotioneel om te zien. Ik ben ZO trots op mijn vrouw, ZO veel respect voor haar prestatie. Dit heb ik haar zelf ook heel vaak gezegd hoor, ik zeg dit niet voor de buitenwereld. Ik wil dat iedereen dit weet. En beseft. En nog eens extra aan die mama’s van ons denkt. Want die hebben iets moeten doorstaan hoor, om ons ter wereld te zetten en een goed leven te geven. Tot zo ver mijn relaas. Mijn ode.’

Mooie woorden

De volgers van Jim waarderen zijn woorden enorm. ‘Ik ben nu vier weken mama en krijg tranen van jouw mooie berichtje’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Wauw, wat superlief gezegd! Heel veel geluk gewenst voor jullie mooie gezinnetje!’

Door: Flaironline | Beeld: ANP