José Woldring over haar scheiding, co-ouderschap en jong moeder worden

In een nieuwe aflevering van de podcast Mama BV praat Anna van den Breemer met José Woldring (33), oprichtster van The Media Nanny – een PR bureau voor grote artiesten, events en merken als David Guetta, Tomorrowland en Porsche. Ze is moeder van zoon Finn (8) en vertelt over haar scheiding, nieuwe liefde en alles wat daarbij komt kijken.

Jong moeder worden

Voor haar 25ste was José getrouwd, had ze een succesvol eigen bedrijf én een baby. ‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat een kind krijgen bij mij niet makkelijk zou gaan. In mijn tienerjaren had ik ontstoken eierstokken en ik weet nog dat de dokter zei: ‘Als je ooit zwanger wilt worden, dan is het goed om een arts te raadplegen’. Als dat één keer in je leven is gezegd, dan onthoud je dat als vrouw.’ Kennelijk waren die zorgen nergens voor nodig. ‘Vrij snel dachten mijn man en ik: dit gaan we gewoon doen, ook al ging mijn bedrijf op dat moment als een speer. Ik vond het ook ontzettend leuk om zwanger te zijn. Op de dag van de bevalling was ik nog een persbericht aan het schrijven.’

Toch was het eerste halfjaar met baby een beproeving. ‘Geen slaap, je hebt al die vragen en je wilt het zo graag goed doen. Er is niemand die zegt: ga er maar vanuit dat die eerste zes maanden redelijk kut zijn.’

Scheiding

Het afgelopen jaar was vrij heftig, vertelt José in de podcast. Ze werd verliefd op oud-wielrenner Thomas Dekker en ging scheiden van haar man Felix. ‘De vierde keer dat Thomas en ik elkaar zagen, was ik met mijn zoontje in het Vondelpark aan het spelen. Ik heb hem dus vrij snel geïntroduceerd, gewoon als een vriend. Ook om Thomas te laten zien: ik ben een vrouw met een kind, dit is de package. Ik had geen zin om een halfjaar te daten zonder dat dat in beeld was.’

Ze koos ervoor om van Groningen definitief naar Amsterdam te verhuizen. In de praktijk blijkt het best een puzzel, dit nieuwe leven. ‘Thomas heeft nog zijn eigen appartement, honderd meter verderop. Finn is zeker nog geen fan van Thomas. En dat is ook logisch. Als twee ouders gaan scheiden is dat voor een kind traumatisch en de grootste wens is dat het weer goed komt. Finn snapt niet waarom mijn ex en ik niet meer bij elkaar zijn. Voor Finn is het heel moeilijk om met mijn nieuwe vriend Thomas om te gaan. Hij ziet natuurlijk het liefst zijn papa en mama samen en vind het lastig om zijn plekje binnen deze nieuwe driehoek met Thomas te vinden en zegt ook gewoon: Jij bent mijn vader niet!” Ik vind het knap hoe Thomas hiermee omgaat. Je stopt er veel in en krijgt er niet veel voor terug. Ik zit er een beetje tussen: toe nou Finn, doe nou eens lief. Maar dat kun je niet forceren, want het is een kind en hij mag dat voelen.’

José gelooft nog steeds in een happy modern family. ‘Dat wil ik nog steeds, met z’n allen kerst vieren. Ik hoop dat iedereen uiteindelijk gaat zien dat dit beter was voor ons allemaal.’

Luister hier naar het eerlijke gesprek van Anna en José: