Kun je je baby meenemen op visite in de avond? 10x jullie mening

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: kan je je kind meenemen op visite in de avond?

VIVA forummer victoria_87 staat voor een dilemma. Bij haar schoonfamilie is het al jarenlang traditie dat iedereen zaterdagavond samenkomt. Kan ze haar baby, die eigenlijk moet slapen, meenemen of niet?

Ze vraagt zich af hoe haar mede forummers dit aanpakken. Gaan ze met hun baby op bezoek bij familie of vrienden? Blijven ze thuis? Zorgen ze er altijd voor dat het kind daar kan slapen of houden ze hun kind juist wakker? Ze heeft veel vragen en vraagt om advies.

Karin6789: ‘Waarom neem je geen oppas?’

‘Waarom neem je geen oppas?’ Freexx: ‘Wij hebben een kind van 1 en ik kies voor hem, rust, reinheid, regelmaat. Dan maar niet mee eten. Bij een verjaardag o.i.d. bij schoonfamilie plan ik dat zo dat ik daar heen ga tussen zijn slaapjes door. Bij mijn eigen familie kan ik hem daar in bed leggen.’

‘Wij hebben een kind van 1 en ik kies voor hem, rust, reinheid, regelmaat. Dan maar niet mee eten. Bij een verjaardag o.i.d. bij schoonfamilie plan ik dat zo dat ik daar heen ga tussen zijn slaapjes door. Bij mijn eigen familie kan ik hem daar in bed leggen.’ Pamelacourson: ‘Elke zaterdagavond met de familie?!! Ik ben een beetje allergisch voor de afkorting OMG, maar hier is hij wel op zijn plaats. Ik zou een beetje afwisselen, de ene keer wel en de andere keer niet gaan. Zo nu en dan kan het echt geen kwaad, maar ik zou niet elke week met een baby gaan zeulen die lastig in slaap valt.’

‘Elke zaterdagavond met de familie?!! Ik ben een beetje allergisch voor de afkorting OMG, maar hier is hij wel op zijn plaats. Ik zou een beetje afwisselen, de ene keer wel en de andere keer niet gaan. Zo nu en dan kan het echt geen kwaad, maar ik zou niet elke week met een baby gaan zeulen die lastig in slaap valt.’ Glittercupcake: ‘Het maakt geen reet uit wat anderen ervan vinden. Jullie kind = jullie regels.’

‘Het maakt geen reet uit wat anderen ervan vinden. Jullie kind = jullie regels.’ Sugermiss: ‘Je vraagt of het echt geen kwaad kan om een jonge baby wakker te houden. Ja, natuurlijk kan dat kwaad. Je gaat een baby die wil slapen niet wakker houden.’

‘Je vraagt of het echt geen kwaad kan om een jonge baby wakker te houden. Ja, natuurlijk kan dat kwaad. Je gaat een baby die wil slapen niet wakker houden.’ Happyr : ‘Is er geen mogelijkheid dat je ‘vroeg’ komt en dan om 19.00 uur (of na een uurtje) weer vertrekt? Zo heb je toch contacten, maar kan je je dochter ook weer thuis rustig te slapen leggen.’

: ‘Is er geen mogelijkheid dat je ‘vroeg’ komt en dan om 19.00 uur (of na een uurtje) weer vertrekt? Zo heb je toch contacten, maar kan je je dochter ook weer thuis rustig te slapen leggen.’ Stokse: ‘Campingbedje daar in aparte kamer. Maar! Als je kindje daar niet lekker in slaapt en jij strontzenuwachtig de hele avond van kamertje naar huiskamer loopt (zou ik dus hebben) en kind alsnog niet slaap, lekker thuis blijven.’

‘Campingbedje daar in aparte kamer. Maar! Als je kindje daar niet lekker in slaapt en jij strontzenuwachtig de hele avond van kamertje naar huiskamer loopt (zou ik dus hebben) en kind alsnog niet slaap, lekker thuis blijven.’ Bedjeindezon: ‘Als je baby niet storend is, maar gewoon moe op je schoot ligt, wat is dan het probleem? Je moet het niet elke dag of elke week doen maar af en toe kan prima.’

‘Als je baby niet storend is, maar gewoon moe op je schoot ligt, wat is dan het probleem? Je moet het niet elke dag of elke week doen maar af en toe kan prima.’ Daanstje: ‘Ik verbaas mij nu ook steeds weer over de hoeveelheid mensen die het normaal vinden dat een baby maar overal moet slapen. Ik ga hem dan niet overal mee naar toe slepen omdat ‘men dat wil’. Schoonouders denken dat ze gewoon op elk willekeurig moment hier aan kunnen waaien en dat we baby wel wakker houden of maken als zij er zijn. Nou nee dus.’

‘Ik verbaas mij nu ook steeds weer over de hoeveelheid mensen die het normaal vinden dat een baby maar overal moet slapen. Ik ga hem dan niet overal mee naar toe slepen omdat ‘men dat wil’. Schoonouders denken dat ze gewoon op elk willekeurig moment hier aan kunnen waaien en dat we baby wel wakker houden of maken als zij er zijn. Nou nee dus.’ April2018april: ‘Ik doe zulke dingen niet. Mijn baby heeft een goed ritme en als ik haar hier uit haal, vind ik dat zielig. Ze wordt elke dag rond hetzelfde tijdstip moe en wil gewoon slapen. Mijn baby staat op 1 en wie dat niet begrijpt heeft pech.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock