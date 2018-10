Kate Hudson deelt eerste foto van pasgeboren kindje

Kate Hudson beviel begin deze week van haar derde kindje. Samen met haar geliefde Danny Fujikawa kreeg ze een meisje met de naam Rani Rose Hudson Fujikawa, een eerbetoon aan Rani’s opa aan haar vaders kant. Nu deelt de 39-jarige actrice de eerste foto van de kleine Rani (wat je trouwens uitspreekt as ‘Ronnie’).

‘Kleine rozenknop’

Op Instagram zien we de eerste foto van Kate’s derde spruit. Daarop zien we de kleine Rani gewikkeld in een kleedje en met een schattig mutsje op haar hoofd. ’Onze kleine rozenknop’, schrijft de kersverse moeder bij de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram 🌹Our little rosebud🌹 Een bericht gedeeld door Kate Hudson (@katehudson) op 6 Okt 2018 om 11:13 (PDT)

Afgelopen april maakte de actrice haar zwangerschap bekend. Kate heeft al twee andere kinderen uit haar vorige relaties: de 14-jarige Ryder Robinson en de 6-jarige Bingham Hawn Bellamy. Rani is haar eerste dochter. Hudson en Fujikawa zijn nu een jaar samen, maar ze kennen elkaar al sinds haar 23ste.

