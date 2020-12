Begin augustus werd de liefde tussen Katja Schuurman (45) en Freek van Noortwijk (31) bekroond met een prachtige dochter. Dat er een behoorlijk pittige bevalling aan voorafging, liet de presentatrice eerder al weten.

Nu doet ze er opnieuw een boekje over open, en vertelt ze opnieuw in geuren en kleuren hoe heftig de geboorte van Coco was.

Bevalling Katja Schuurman

Niet lang na de bevalling vertelde Katja al over de intense bevalling van dochter Coco Loulou. “Het is in vijf uur gebeurd. Supersnel. Wat dat wel betekende, is dat de weeën superintens waren. Ik hing echt aan het bed”, schreef ze toen in haar stories op Instagram.

Géén ruggenprik

In de podcast #METZNALLEN van Gwen van Poorten (31) deelt Katja nog meer details over de pittige bevalling. Zo vertelt ze dat ze bij de geboorte van Sammie (10) een ruggenprik had gekregen, maar dat nu absoluut niet wilde. De reden? Deze bevalling wilde de presentatrice bewuster meemaken. Ze ging daarom thuis eerst in bad zitten om de weeën op te vangen en ging daarna met man Freek naar het ziekenhuis.

Heftig

Toch werd de pijn al snel veel te heftig. “Ik zat kotsend in bad van de pijn”, vertelt Katja erover. “Het duurde uiteindelijk vijf uur, maar dat weet je niet. Ik dacht: als dit 24 uur duurt… dat is een hel.” Toch vond ze het voor een paar uur ook wel echt een hel. “Ik dacht alleen maar: trek haar er dan uit!” Uiteindelijk accepteerde de presentatrice wél de morfinepomp, maar een ruggenprik wilde ze absoluut niet, omdat ze dan niet kon persen.

Visualiseren

Het heeft Katja uiteindelijk geholpen om haar dochtertje in haar armen te visualiseren. “Toen was ze er binnen twee weeën uit. En ik kan nu nog voelen dat ze eruit ging en dat had ik bij Sammie niet (…) Dat is echt een kick.” Ook trotse papa Freek was natuurlijk aanwezig om de navelstreng door te knippen. Inmiddels zit de actrice volledig op een roze wolk. “Ik ben zo’n blije Muppet met die baby (…) Soms krijg ik gewoon geen adem… omdat ze dan naar me lacht.”

Cadeautje

Hoewel het coronavirus natuurlijk voor veel rampspoed heeft gezorgd en ook Katja haar projecten gecanceld zag worden, was het misschien een geluk bij een ongeluk. “Ik vond het wel een cadeautje. Natuurlijk corona niet, maar dat ik niets hoefde wel. Ik zat lekker in mijn tuintje in het zonnetje een baby te bakken.”

Bijzondere naam

Met de geboorte van Coco Loulou zag Katja op 8 augustus haar grootste wens in vervulling gaan. De actrice heeft er altijd van gedroomd minimaal twee kinderen te hebben. De bijzondere naam van het meisje hadden Freek en Katja al een tijdje in gedachten. Sterker nog, al weken voordat Coco Loulou werd geboren, verklapte het stel (per ongeluk) al de naam van hun baby.

Happy family

Katja werd tien jaar geleden voor het eerst moeder, samen met acteur Thijs Römer kreeg ze dochter Sammie. Het acteurskoppel ging in 2015 na een huwelijk van acht jaar uit elkaar, maar bleven altijd goede vrienden. Halverwege 2015 viel Katja als een blok voor topchef Freek van Noortwijk. In juni 2019 gaven ze elkaar tijdens een sprookjesachtig huwelijk het jawoord. Een jaar later werd hun liefde bekroond met een prachtige dochter, Coco Loulou.

