Katja Schuurman bevallen van dochtertje en dít is de (originele) naam

Katja Schuurman is bevallen van haar tweede dochter. De 45-jarige actrice en presentatrice is opnieuw moeder geworden van een meisje, dat ze samen met haar man Freek van Noortwijk kreeg.

Katja zou vanochtend om 6.02 uur zijn bevallen in het ziekenhuis OLVG in Amsterdam.

Eerste foto

De naam maakt ze via social media bekend aan heel Nederland: het meisje luistert naar de naam Coco Loulou. “Ze is er! Om 6.02 uur is Coco Loulou geboren. Ze is betoverend…” schrijft Katja zelf op Instagram. Aan Shownieuws vertelt Freek dat moeder en dochter het goed maken. Wel zijn ze ‘helemaal kapot’, na een heftige nacht zonder al te veel slaap.

Met haar ex-man Thijs Römer kreeg Katja eerder al dochter Sammie (9), die nu dus een trotse grote zus is geworden.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress