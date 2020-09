Katja Schuurman deelt nieuwe foto’s van dochter Coco en ziet er zelf weer als vanouds uit

Katja Schuurman (45) en Freek van Noortwijk zijn sinds begin vorige maand de trotse ouders van dochtertje Coco. Hoewel het voor de presentatrice de tweede keer was dat ze moeder werd, betekent zo’n kleine spruit weer heel veel eerste momentjes.

Zo ook de eerste keer op pad met het meisje. Het gezinnetje ging naar Waterland voor een hapje en een drankje en natuurlijk mocht Coco mee. ‘Er op uit met de baby #oergezellig #💛 #🍀’, schrijft Katja bij de liefdevolle kiekjes.

Grootste wens

Met de geboorte van Coco Loulou zag Katja op 8 augustus haar grootste wens in vervulling gaan. De actrice heeft er altijd van gedroomd minimaal twee kinderen te hebben.

Een strijd

Katja denkt dat Freek een liefdevolle en betrokken vader zal zijn. ‘Maar ik heb af en toe ook wel discussies met Freek over de opvoeding van Sammie,’ vertelde Katja onlangs aan LINDA. ‘Hij heeft daar soms nogal uitgesproken ideeën over en dan kunnen we weleens botsen. Wat ik wel gek vind om te merken is dat hij jong en open-minded is, maar in de opvoeding heel erg rigide ideeën kan hebben. We moeten daar wel goed over blijven praten, want dat kan een bron van strijd zijn.

