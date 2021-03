Zo lief! Katja Schuurman deelt kiekje van dochters en haar volgers raken er niet over uitgepraat

Er kon maandag en dinsdag al gestemd worden door de risicogroepen, maar morgen is het officieel zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Katja Schuurman (46) plaatst er een lieve foto van haar dochters en vraagt daarbij aan haar volgers om te stemmen voor het klimaat. Haar volgers raken niet uitgepraat over het zoete kiekje.

Katja Schuurman dochters

Katja Schuurman is de trotse moeder van twee dochters, waarvan ze met regelmaat een foto deelt op Instagram. Ook nu heeft ze weer een prachtig plaatje gepost van allebei haar meisjes. Te zien is hoe de twee gezellig samen op bed liggen en vrolijk in de camera kijken.

Mooie kids

Volgers van Katja smelten bij het zien van de foto. ‘Wat een knappe meisjes!’, schrijft iemand. ‘Wauw, mooie kids!’ vult iemand aan. Nog een fan raakt zelfs een beetje ontroerd door het kiekje en reageert: ‘Tranen in mijn ogen. Van geluk! Kijk deze prachtige foto.’

De tekst gaat verder onder de foto.

View this post on Instagram A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Naam verklapt

Met de geboorte van Coco Loulou zag Katja op 8 augustus haar grootste wens in vervulling gaan. De actrice heeft er immers altijd van gedroomd minimaal twee kinderen te hebben. De bijzondere naam van het meisje hadden Freek en Katja al een tijdje in gedachten. Sterker nog, al weken voordat Coco Loulou werd geboren, verklapte het stel (per ongeluk) al de naam van hun baby. De oplettende volgers van de presentatrice hadden dan ook al kunnen weten hoe de spruit zou gaan heten.

Happy family

Katja werd tien jaar geleden voor het eerst moeder, samen met acteur Thijs Römer kreeg ze dochter Sammie. Het acteurskoppel ging in 2015 na een huwelijk van acht jaar uit elkaar, maar bleven altijd goede vrienden. Halverwege 2015 viel Katja als een blok voor topchef Freek van Noortwijk. In juni 2019 gaven ze elkaar tijdens een sprookjesachtig huwelijk het jawoord. Een jaar later werd hun liefde bekroond met een prachtige dochter, Coco Loulou. De bevalling ging volgens Katja ‘supersnel’, al was-ie wél een loodzwaar. Eind 2020 vertelde ze er in geuren en kleuren over.

View this post on Instagram A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman)

View this post on Instagram A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman)

View this post on Instagram A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman)

View this post on Instagram A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Flair | Beeld: Brunopress