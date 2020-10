Katja Schuurman doet boekje open over bevalling: ‘Ik was vergeten hoe het was’

Katja Schuurman (45) is sinds begin augustus de trotse moeder van dochtertje Coco. Het is het tweede kindje voor de presentatrice, maar toch wist ze niet meer helemaal wat haar nu te wachten stond wat betreft de bevalling.

Dat vertelt ze tijdens een Q&A op Instagram. ‘Ik was vergeten hoe het was’, aldus Katja. ‘Dat heeft 24 uur geduurd. Ik wist wel dat het pittig was, maar ik merkte dat ik zenuwachtig was. Zonder in alle details te treden. Het is in 5 uur gebeurd. Supersnel. Wat dat wel betekende is dat de weeën superintens waren. Ik hing echt aan het bed.’

Knuffelen

Gelukkig heeft Schuurman sinds de bevalling haar energie weer terug, maar ze is nog niet bezig met programma’s of andere klussen. ‘Werken doe ik nog niet zo heel veel dus ik ben vooral heel veel aan het knuffelen met mijn pasgeboren baby. In januari komt er een film aan. Dus dat is wel heel leuk.’

Naam

En hoe ze op de naam Coco kwamen? Die heeft ze samen met haar dochter Sammy bedacht. ‘We zaten in de auto met zijn drietjes, toen ik nog zwanger was. We wisten dat het een meisje zou worden. Toen kwam Sammy met wat tekenfilm-namen en de film Coco vind ik een supermooie film.’

