Katja Schuurman deelt eerste volledige ‘gezinsfoto’: ‘De meisjes houden van jou’

De week begint feestelijk in huize Noortwijk-Schuurman, want Freek mag deze week 32 kaarsjes uitblazen. Dat mag natuurlijk niet geruisloos voorbijgaan en daarom wordt de kersverse papa dan ook in het zonnetje gezet door de vrouwen thuis. Van de gezelligheid deelt Katja Schuurman (45) een reeks foto’s, waaronder een mierzoet gezinskiekje.

Gezinsfoto Katja Schuurman

Op het plaatje is te zien hoe de jarige Freek een taart in zijn handen houdt, terwijl Coco Loulou – de jongste van het stel – in een draagzak tegen haar vader aan zit geplakt. Op rechts en links wordt de chefkok gekust door zijn geliefde Katja en stiefdochter Sammie. “Gefeliciteerd liefje! Je meisjes houden van jou”, schrijft Schuurman bij de foto.

Felicitaties voor Freek

Het regent felicitaties voor Freek. “Ziet er goed uit! De cake en de family! Gefeliciteerd”, luidt een van de vele reacties. Ook schrijft iemand: “Gefeliciteerd en wat een superfoto zo met z’n viertjes”.

Katja deelde eerder al deze prachtige foto van haarzelf met dochter Coco:

View this post on Instagram ❤️❤️❤️ A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman) on Sep 20, 2020 at 5:42am PDT

Familie

Katja werd tien jaar geleden voor het eerst moeder, samen met acteur Thijs Römer kreeg ze dochter Sammie. Het acteurskoppel ging in 2015 na een huwelijk van acht jaar uit elkaar, maar bleven altijd goede vrienden. Halverwege 2015 viel Katja als een blok voor topchef Freek van Noortwijk. In juni 2019 gaven ze elkaar tijdens een sprookjesachtig huwelijk het jawoord. Een jaar later werd hun liefde bekroond met een prachtige dochter, Coco Loulou.

