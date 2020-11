Katja Schuurman geniet van een ‘girls day out’ samen met haar dochters

Dat de oudste dochter van Katja – Sammie – verzot is op haar kleine zusje, zagen we al eerder. Vandaag besloot Katja met haar dochters eropuit te gaan en plande een shopping trip in.

Katja Schuurman op stap met dochters

‘A girl day out!’ schrijft de actrice bij de foto met haar dochters. Daarop is te zien hoe Sammie haar moeder omhelst en hoe kleine Coco in de draagzak geniet. Katja en Sammie zijn allebei te spotten in een tijgerprint jas en gaan met de kleine opstap om bakspullen te kopen, zo blijkt uit de bijgevoegde hashtags onder de post.

Reacties

De foto wordt bedolven onder hartjes en de volgers van Katja wensen haar veel plezier. Helaas krijgt Katja weer te maken met negatieve reacties. Sommige volgers zijn het niet eens dat Katja met het grote gezelschap gaat shoppen in deze tijd. Eerder deze maand was de moedermaffia actief onder verschillende post van Katja. Gelukkig krijgt Katja veel steun van haar trouwe fans en trekt ze zich niets aan van het zoveelste kritiekpuntje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Familie

Katja werd tien jaar geleden voor het eerst moeder, samen met acteur Thijs Römer kreeg ze dochter Sammie. Het acteurskoppel ging in 2015 na een huwelijk van acht jaar uit elkaar, maar bleven altijd goede vrienden. Halverwege 2015 viel Katja als een blok voor topchef Freek van Noortwijk. In juni 2019 gaven ze elkaar tijdens een sprookjesachtig huwelijk het jawoord. Een jaar later werd hun liefde bekroond met een prachtige dochter, Coco Loulou.

Bijzondere naam

En hoe ze op de naam Coco kwamen? Die heeft ze samen met haar dochter Sammy bedacht. “We zaten in de auto met zijn drietjes, toen ik nog zwanger was. We wisten dat het een meisje zou worden. Toen kwam Sammy met wat tekenfilm-namen en de film Coco vind ik een supermooie film.”

