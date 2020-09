Katja Schuurman geeft een inkijkje: zó ziet de babykamer van Coco eruit

Katja Schuurman is begin augustus bevallen van haar tweede dochter, Coco Loulou. De 45-jarige moeder kreeg haar meisje met haar huidige man, chefkok Freek van Noortwijk.

Hoewel Katja vaak liefdevolle familiefoto’s deelt, laat ze niet vaak zien hoe ze woont.

Jungle

Daar komt nu verandering in: we krijgen dankzij een nieuwe foto van de presentatrice een inkijkje in haar leven. Zo zien we hoe de kamer van Coco eruit ziet: een ontzettend stijlvolle en warme babykamer. ‘Sammie coacht haar zusje in slaap…’, schrijft een trotse moeder bij het plaatje. Te zien is hoe grote zus Sammie (9) een boekje voorleest voor haar kleine babyzus.

Katja deelde eerder al een lieve foto van haar partner Freek met hun kindje:

Medicijnen

Katja werd niet makkelijk zwanger, zo deelde ze eerder open op social media. Het was een heftige periode voor de actrice: het viel haar zwaar dat ze om zwanger te worden, moest stoppen met de medicatie die ze slikte vanwege haar bipolaire stoornis. Ook tijdens haar zwangerschap viel haar dat niet mee. Maar nu Coco er is, geniet de knappe moeder met volle teugen.

Katja met haar kersverse dochter:

Er op uit met de baby #oergezellig #💛 #🍀

