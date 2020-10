Waarom je je als moeder of niet-moeder zou bemoeien met de opvoeding van een ander is ons nog steeds een raadsel. Toch kunnen we er niet omheen: de moedermaffia is overal. Dat ondervindt nu ook Katja Schuurman (45) vanwege een gezinsfoto met haar pasgeboren baby Coco. Samen gaan ze een eindje fietsen en daar vindt de moedermaffia natuurlijk wat van.

Katja Schuurman zweeft op een roze wolk sinds de geboorte van haar tweede dochter en deelt dan ook het ene na het andere kiekje van de spruit. Haar volgers genieten op die manier met volle teugen mee met de presentatrice, maar helaas zitten er ook altijd weer mensen tussen die géén goed woord over hebben voor bekende moeders op Instagram. Zo kreeg Bibi Breijman (29) onlangs opnieuw de moedermaffia op haar dak en wordt Katja daar nu ook voor gewaarschuwd vanwege haar nieuwe gezinsfoto.

Gezinsfoto Katja Schuurman

Op deze zonnige herfstdag geniet Katja met haar man Freek van Noortwijk en hun dochtertje Coco Loulou van de buitenlucht. Het gezin maakt een fietstocht op een tandem, waarvan de presentatrice een foto deelt op Instagram. Te zien is hoe ze haar baby in een draagdoek bij zich draagt. “Effe lekker uitwaaien!”, schrijft de brunette bij het gelukzalige outdoor-kiekje.

Pas op voor moedermaffia

Waar de positieve reacties en likes binnenstromen voor Katja en Freek, zijn er ook volgers die kersverse ouders waarschuwen voor mensen die waarschijnlijk ongevraagd advies gaan geven op het kiekje. “Oooooh kijk maar weer uit voor de moedermaffia die het vast weer niet verantwoord vindt dat je met je kleine in een draagzak op de fiets zit”, luidt een van de vele reacties. “En de moedermaffia komt in 3… 2… 1…”, vult een ander aan. De waarschuwingen zijn overigens niet voor niets. Zo wordt het fietstochtje van Katja wordt “levensgevaarlijk” genoemd. Ook schrijft iemand: “Heel verantwoord baby zo op fiets. En ja, kom maar op met jullie boze reactie… maar gewoon niet doen.”

De tekst gaat verder onder foto.

Naam verklapt

Met de geboorte van Coco Loulou zag Katja op 8 augustus haar grootste wens in vervulling gaan. De actrice heeft er altijd van gedroomd minimaal twee kinderen te hebben. De bijzondere naam van het meisje hadden Freek en Katja al een tijdje in gedachten. Sterker nog, al weken voordat Coco Loulou werd geboren, verklapte het stel (per ongeluk) al de naam van hun baby. Katja deelde toen een foto van de beestachtige mooie babykamer, waar links van het wiegje – onder de vleugel van de ooievaar – in hoofdletters ‘Coco’ geschreven staat.

Happy family

Katja werd tien jaar geleden voor het eerst moeder, samen met acteur Thijs Römer kreeg ze dochter Sammie. Het acteurskoppel ging in 2015 na een huwelijk van acht jaar uit elkaar, maar bleven altijd goede vrienden. Halverwege 2015 viel Katja als een blok voor topchef Freek van Noortwijk. In juni 2019 gaven ze elkaar tijdens een sprookjesachtig huwelijk het jawoord. Een jaar later werd hun liefde bekroond met een prachtige dochter, Coco Loulou.