Wat een lief plaatje: Katja deelt zoet kiekje van dochters Sammie en Coco

Het was afgelopen weekend natuurlijk prachtig weer, maar voor Katja Schuurman (46) lag haar grootste geluk binnenshuis. Haar zondag bestond namelijk uit quality time met haar twee dochters, Sammie en Coco. Daar had ze geen omkijken naar: de zusjes deden samen een dutje.

Katja Schuurman dochters

Katja heeft een uitstekende oppas aan haar oudste dochter. ‘Slapen bij grote zus…’, schrijft de actrice bij de mierzoete foto van Sammie met haar kleine zusje Coco. De trotse moeder krijgt er ‘vlinders’ van. ‘Twee van onze bijzondere schatten,’ reageert de vader van Katja op de foto. Igone de Jongh, vrouw van Katja’s ex Thijs Römer en Sammie’s bonusmoeder, reageert met een rood hartje.

Onder vuur door tripje naar het buitenland

Katja lag onlangs onder vuur door een tripje naar Bonaire met het hele gezin. De actricie zat namelijk op het eiland, maar plaatste niet op social media dat ze lekker op een strand in de zon zat. Toch had ze een geldige reden om in het buitenland te zitten. De actrice was daar namelijk voor opnames van een film, met onder meer Joke Bruijs.

Grootste wens in vervulling

Met de geboorte van Coco Loulou zag Katja op 8 augustus haar grootste wens in vervulling gaan. De actrice heeft er altijd van gedroomd minimaal twee kinderen te hebben. De bijzondere naam van het meisje hadden Freek en Katja al een tijdje in gedachten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Door: Story | Beeld: Brunopress