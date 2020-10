Katy Perry komt op voor alle moeders: ‘Verlof na bevalling is geen vakantie’

Volgens Katy Perry, die samen met Orlando Bloom eind augustus dochter Daisy Dove verwelkomde, is het nogal een misvatting dat het moederschap niet hard werken zou zijn. De zangeres deelt op Twitter haar ervaringen als moeder en haalt daarbij meerdere ‘onwaarheden’ over het moederschap aan die ze graag uit de wereld wil helpen.

“Als een moeder eindelijk weer gaat werken (wat voor een baan dan ook), is het niet zo dat ze terugkomt van een maandenlange pauze. Ze komt terug van een fulltimebaan… als moeder”, schrijft Katy onder meer. Ook roept de wereldster haar honderd miljoen volgers op hun moeders op te bellen om te zeggen “dat je ze waardeert en van haar houdt”. Verder motiveert ze haar volgers om actief op te komen voor betaald ouderschapsverlof. “Ik houd wel van mijn baan,” sluit ze af, daarbij doelend op het moederschap.

Eind augustus kondigde sterrenkoppel Katy en Orlando de komst van hun dochtertje Daisy aan. Net als bij Katja Schuurman, óók net een paar maandjes moeder, bleek na de geboorte dat we de naam van het kleine meisje al eerder hadden kunnen raden. Niet aan de hand van slechts één, maar zelfs meerdere hints. Maar goed, wij waren veel te druk met het bewonderen van de te leuke babykamer (en de excentrieke garderobe) van de kleine spruit, waar de zangeres haar volgers uitgebreid naar mee liet gluren.

Katy Perry, die haar dochtertje sinds de geboorte nog niet heel erg aan de buitenwereld liet zien, haalde een week na haar bevalling de media met een voor moeders o zo herkenbare, niet bepaald charmante foto. De zangeres moest begin september de MTV Music Awards missen, een event waar ze doorgaans óf bij op het podium staat, óf bij in de zaal zit. Op Instagram liet ze op hilarische wijze de realiteit van 2020 zien, een post waarmee ze zich instant ontpopte tot één van ’s werelds meest geliefde moms.

part 2: when a mom finally goes back to work (whatever profession they do) it’s not like they been coming from months of “time off…” she’s coming from a full time job… of being a mom, lol.

