Kay is moeder van 4 pubers: ‘Ik heb 13 jaar lang borstvoeding gegeven’

Kay Poelen (44) heeft vier kinderen: de jongste is nu 11 jaar, de oudste is 19 jaar. Een huis vol pubers, dus – én ze heeft een eigen bedrijf. Het moederschap combineren met ondernemen vindt ze totaal niet ingewikkeld.

Als je vier kinderen en een eigen business hebt, lijkt het voor anderen al gauw druk. Maar zo ervaart Kay het zelf totaal niet, met haar vier pubers: dochter Nouk (19), zoon Mik (17), zoon Sep (15) en dochter Yip (11). ‘Wat ik vooral merk aan mijn kinderen is dat ze heel verschillend zijn, er is geen één antwoord op wat werkt bij ons thuis. Ze zijn allemaal anders en ze zitten in een leeftijd waarin ze de wereld ontdekken. De kunst als moeder is om een makkelijke manier te vinden hoe je daar mee omgaat. Het fijne is: soms lijken mijn kinderen heel erg op mij. Dan weet ik precies wat ik moet zeggen of moet doen om zo goed mogelijk met mijn puber te dealen. En eerlijk? Ik denk niet dat een gezin met één kind makkelijker is dan een gezin met vier kinderen. Zij hebben ook altijd elkaar onderling, natuurlijk, om mee te kletsen of te klieren’.

Twee tegelijk voeden

Het fijne aan kinderen is vooral dat alle fases vanzelf wennen. Je groeit er in mee. Zo gaf Kay borstvoeding aan haar kinderen tot ze allemaal 4 jaar oud waren. In totaal heeft ze 13 jaar lang borstvoeding gegeven, en deed ze op sommige momenten ook aan tandemvoeden (een ouder en een jonger kind afwisselen aan de borst, red.). ‘Nu vragen mensen aan mij, je zal het wel missen, die borstvoeding? Maar dat is niet zo. Net zoals ik het nu mooi vind om te zien hoe mijn kinderen volwassen worden en straks het huis uit gaan. Je rolt vanaf de babytijd in die nieuwe fases. Natuurlijk merk ik ook dat ze nu ze tieners zijn langzaam meer loskomen van mij als moeder en mij minder nodig hebben. Maar dat is oké, dat is hoe het hoort te gaan.’

Niet zeuren

Kay en haar kinderen wonen op een boerderij aan de rand van een dorp, zeven jaar geleden is ze gescheiden van de vader van haar kinderen. Sinds twee jaar heeft ze een nieuwe relatie. Wat is dan de uitdaging met allemaal verschillende karakters, wensen en behoeftes onder één dak? ‘Je blijft je continue verplaatsen in hun wereld. Bijvoorbeeld Mik , die houdt ontzettend van gamen. En ja, dan komt het dus regelmatig voor dat hij een groot deel van de dag op bed ligt te hangen met een computerspel. Maar ik laat dat nu los: het heeft geen zin om 100 keer dezelfde ruzie te maken. En dat werkt. Afgelopen zomervakantie werd ik ’s nachts wakker om 3 uur van wat geluid. Ach ja, toen hoorde ik dat hij nog aan het spelen was, dus ik klop op zijn deur. Hij keek alsof hij wou zeggen: mam, je gaat vast zeuren. Maar dat doe ik dan expres niet. Ik maak het luchtig en vraag of hij al miljonair is geworden met al dat gamen. Aan het eind van de zomer merkte hij opeens zélf op: ik heb niet zoveel gedaan behalve binnen zitten. Het heeft niet altijd zin om streng te doen. Ik wil blijven communiceren met mijn kinderen, zo vind ik onze raakvlakken’.

Geluk

Kay heeft haar eigen bedrijf en verkoopt draagzakken- en doeken aan andere moeders én vaders met haar eigen merk ByKay. ‘Doordat ik een eigen bedrijf heb ben ik flexibeler als moeder. Ik vind het ondernemen perfect te combineren met het moederschap. Maar mijn kinderen gaan altijd voor alles; is er één ziek, dan zeg ik alles af. Voor mijn collega’s met kinderen wil ik hetzelfde: je gezin is gewoon het belangrijkste, punt. Inmiddels ben ik met mijn werk financieel onafhankelijk geworden waardoor ik zelf voor mijn hele gezin kan zorgen. Dat is wel een geluksmomentje geweest, ja.’

Toekomst

En hoe ze de toekomst voor zich ziet? ‘Als ouders heb je maar één doel en dat is je kinderen gelukkig zien opgroeien. Een tijd lang heb ik nog gedacht: wil ik nog een 5e kind?’ Want het leek me zo gek dat ik nooit meer zwanger zou worden. Maar net zoals je nooit zeker weet of je op een dag klaar bent voor kinderen, weet je ook nooit zeker of je klaar bent met het krijgen van kinderen. Maar het is goed zo voor mij. Ik wil ook bewust bezig kunnen zijn met hun leeftijden nu. En dat doe ik dan ook regelmatig, al lezen we heel simpel samen een boek in bed. Met elk kind mijn eigen momenten vinden en een hechte band hebben, dat is voor mij het meest waardevolle in het leven’.

Interview: Tessa Heinhuis | Beeld: Kay, fotografie Henk van Kooten