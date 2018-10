Het zal bijna niemand zijn ontgaan: het beeld van Kate Middleton die een paar uur na haar bevalling fris en fruitig op hakjes haar pasgeboren baby presenteert aan de wereld. Dit zorgde keer op keer voor veel verbazing en woede, vooral bij andere moeders. Nu heeft ook Keira Knightley haar kritiek geuit.

Feminists don’t wear pink

In het boek van Scarlett Curtis, genaamd Feminists Don’t Wear Pink (And Other Lies), staat een brief die geschreven is door Keira Knightley. De brief heet The Weaker Sex en hierin vergelijkt hoe ze er zelf uitzag en zich gedroeg na haar bevalling met hoe Kate Middleton al een paar uur na haar bevalling verscheen.

“Zeven uur later stond ze buiten het ziekenhuis met een opgemaakt gezicht en hoge hakken aan. Het gezicht dat de wereld wil zien”, schreef Knightley. “Zeven uur nadat je vecht met leven en dood, nadat je lichaam openbreekt en er leven uitkomt. Don’t show. Don’t tell“.

Kritiek

Haar kritiek gaat vooral over het feit dat ze het laten lijken als een bevallig gemakkelijk en glamorous kan zijn, terwijl het verre van dat is. In haar brief vertelt ze ook over het moment dat haar familie haar kwam opzoeken in het ziekenhuis na haar eigen bevalling: “Ik had ziekenhuiskleding en een papieren broek aan en was nog steeds aan het bloeden van de geboorte, maar dat kan mij niets schelen. ”

Boze moeders

De hertogin van Cambridge kreeg niet alleen kritiek van Knightley over zich heen. Vele andere moeders uitten hun woede op social media. Zo vinden ze dat ze zou zijn beroofd van de intieme magie van de eerste kostbare uren met haar pasgeboren kind. Ook zijn ze het er, net als Keira, niet mee eens dat Kate er na de bevalling meteen zo glamorous uitziet.

Kate Middleton na haar bevallingen:

